León XIV recordó a Enrique Angelelli, asesinado en la dictadura, y reivindicó el legado de los pastores argentinos + Agregar ámbito en









Durante la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, el Pontífice destacó a los beatos Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio como referentes de unidad y paz.

Papa León XIV homenajeó a Enrique Angelelli y reivindicó el legado de obispos argentinos como Mamerto Esquiú y Eduardo Pironio.

El papa León XIV rindió homenaje a Enrique Angelelli, obispo asesinado en la última dictadura, durante la celebración de vísperas junto al episcopado argentino en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. En el marco de su visita apostólica, el Pontífice destacó el testimonio de distintos pastores que marcaron la historia de la Iglesia en el país y reivindicó sus compromisos con la unidad, la paz y la fraternidad.

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“Quisiera destacar el testimonio de insignes obispos argentinos que supieron trabajar por la unidad y la paz, como los beatos Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio”, expresó León XIV ante las autoridades eclesiásticas. La intervención se produjo luego de la misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles y del encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

En la continuación de su mensaje, el Santo Padre profundizó sobre el legado de los religiosos y sostuvo que sus trayectorias reflejan distintas maneras de llevar adelante una misma misión. “Sus vidas muestran cómo una misma misión puede tomar formas diversas según los tiempos y las circunstancias, y forman una escuela de pastores nacida de nuestra historia eclesial. Los santos siguen formando santos”, afirmó.

Asimismo, el Papa incluyó a Angelelli en su encíclica Magnifica Humanitas como un mártir de la fraternidad y la justicia, en una referencia que volvió a poner en primer plano el compromiso social del obispo riojano y su legado dentro de la Iglesia argentina.

Quién fue Enrique Angelelli, el obispo asesinado por la dictadura Enrique Angelelli fue asesinado el 4 de agosto de 1976, cuando se desempeñaba como obispo de La Rioja, durante la última dictadura militar. El ataque ocurrió cuando regresaba de Chamical, donde había celebrado una misa en memoria de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, asesinados días antes por fuerzas represivas.

El régimen militar intentó presentar su muerte como un accidente de tránsito, pero las investigaciones judiciales posteriores determinaron que se trató de un homicidio premeditado. En julio de 2014, la Justicia condenó a prisión perpetua a los responsables del crimen. Angelelli desarrolló una intensa labor pastoral junto a trabajadores rurales, agricultores y habitantes de sectores populares. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, denunció públicamente secuestros, torturas y ejecuciones, además de cuestionar el silencio de sectores de la Iglesia frente a la represión. Nacido en Córdoba en 1923 y formado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, encontró en las orientaciones del Concilio Vaticano II los fundamentos de su misión pastoral. Fue beatificado el 27 de abril de 2019, junto a los sacerdotes Murias y Longueville y el laico Wenceslao Pedernera, también asesinados durante la dictadura.