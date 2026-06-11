La política reaccionó a la declaración jurada de Manuel Adorni: lo cuestionan hasta los aliados

La presentación rectificativa por parte del funcionario, en la que reconoció activos no declarados por más de medio millón de dólares, generó una fuerte ola de críticas de la oposición y también de sectores que hasta ahora habían acompañado al Gobierno, como el PRO, y de la propia Patricia Bullrich.

La declaración jurada que Manuel Adorni presentó este jueves ante la Oficina Anticorrupción y ARCA abrió un nuevo frente político para el Gobierno. El funcionario admitió que había omitido declarar activos por más de medio millón de dólares y las explicaciones que brindó desataron cuestionamientos de la oposición, pero también de dirigentes propios como Patricia Bullrich y aliados como el PRO.

El ministro coordinador presentó una declaración jurada rectificativa en la que incorporó ahorros e inversiones que no habían sido informados previamente. Este punto fue fuertemente cuestionado por la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, que dijo a periodistas acreditados en Casa Rosada: "Esto es más que un errorr, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado ".

El funcionario sostuvo que esos fondos provenían de actividades desarrolladas en el sector privado y de inversiones realizadas años atrás, principalmente vinculadas a criptomonedas. La vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada hace tiempo con el Ejecutivo, definió al respecto: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones" ,

Las explicaciones no lograron desactivar las críticas. Desde distintos sectores de la oposición surgieron cuestionamientos sobre el origen de los fondos, la demora en su declaración y las inconsistencias que, según denunciaron, existen entre las presentaciones previas y la nueva documentación.

Uno de los pronunciamientos más relevantes llegó desde el PRO, espacio que acompañó al oficialismo en numerosas votaciones parlamentarias. A través de un comunicado, el bloque sostuvo que "lo de Manuel Adorni es una falta grave" y advirtió que un funcionario no puede negar haber ocultado información para luego admitirlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065163105458602386&partner=&hide_thread=false Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible.



En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos… — PRO (@proargentina) June 11, 2026

Además, el texto del partido amarilo señaló que "no tiene ninguna justificación posible" y advirtieron que episodios de este tipo terminan erosionando la confianza pública en un contexto en el que, según expresaron, millones de argentinos realizan esfuerzos para sostener el rumbo económico.

La diputada radical Mariela Coletta eligió el camino de la ironía y escribió en sus redes: "A Adorni le faltó decir que una parte de los miles y miles de dólares los juntó con el Ratón Pérez cuando se le fueron cayendo los dientes de chiquito".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marielacoletta/status/2064886803081888215&partner=&hide_thread=false A Adorni le faltó decir que una parte de los miles y miles de dólares los juntó con el Ratón Pérez cuando se le fueron cayendo los dientes de chiquito. — Mariela Coletta (@marielacoletta) June 11, 2026

Otro de los dirigentes que apuntó contra el jefe de Gabinete fue el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien escribió: "Adorni miente descaradamente una vez más y nos vuelve a tomar de boludos a todos los argentinos. La pregunta es simple: ¿de dónde sacaste la plata?".

En un video difundido en redes, Ferraro profundizó sus críticas y enumeró gastos e inversiones realizados por el funcionario. "¿Cuántas veces nos dijeron que no hay plata, que hay que ajustarse y que el sacrificio es inevitable? Y mientras tanto, viajes, hoteles de lujo, vuelos en avión privado, compra del departamento en Caballito y compra de la casa del country", sostuvo.

El legislador también rechazó la defensa esgrimida por el funcionario: "La inocencia fiscal no te va a salvar de rendir cuentas ante la Justicia. Sos un funcionario público, no un twittero con custodia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2065068257044791638&partner=&hide_thread=false BASTA



12 años con un canuto en negro de US$ 500.000 que “había perdido” y su vida siguió como si nada.



24 años después, nos dice que junto a su hermano revisó un cajón y encontró plata en la casa de su padre.



Tuvo la suerte de encontrar dos jubiladas dispuestas a darle una… pic.twitter.com/Xj5zGUGbCP — maxi ferraro (@maxiferraro) June 11, 2026

Otro que se hizo eco fue el expresidente de la Nación, AlbertoFernández, quien fue uno de los encargados de viralizar uno de los videos. "En 2022 el Jefe de Gabinete 'No veía a BITCOIN como inversión'. Pero ahora nos dice que junto medio millón de dólares invirtiendo en BITCOIN siete años antes. Piedra libre para Pavorni!!! GAME OVER!!!" escribió en su cuenta de X.

"La mentira tiene patas cortas…como su jefe" finaliza el comunicado.

Desde Democracia para Siempre, el diputado radical Pablo Juliano puso el foco en la explicación vinculada a inversiones en criptomonedas realizadas entre 2013 y 2018.

"¿Una billetera virtual con criptomonedas creada en 2013-2014 que apareció de repente?", preguntó. Luego cuestionó la magnitud de la diferencia patrimonial: "En su declaración jurada dice que sus ahorros son 530 mil dólares, no 30 mil dólares como en las anteriores. Vaya diferencia".

El legislador incluso vinculó el tema con el escándalo de $LIBRA y planteó: "¿No será que estas criptomonedas, de existir realmente, no son tan añejas y provienen de la criptoestafa $Libra?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=http://x.com/PabloJulianoLP/status/2064901961795654033&partner=&hide_thread=false EL METAVERSO ADORNI



¿Una billetera virtual con criptomonedas creada en 2013-2014 que apareció de repente?



Tres cosas:



1. Adorni dice que hizo plata con su esposa en “el sector privado”, que siempre ahorraron en negro, pero que fue un adelantado en su tiempo y compró bitcoin… — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) June 11, 2026

Desde la izquierda también se sumaron cuestionamientos. La diputada Romina Del Plá afirmó: "Todos chorros. Milei, Adorni y su troupe. No hay horario central que lo disimule. Fuera".

En la misma línea, Néstor Pitrola ironizó sobre la explicación oficial: "'Ahorré en negro' y 'gané plata con las cripto', dice Adorni. Andá a cantarle a Gardel. Nos roban en la cara, con leyes que se votan a medida de ellos para garantizar su propia impunidad".

Por su parte, el diputado nacional Nicolás del Caño fue uno de los primeros en reaccionar. A través de redes sociales ironizó con que "al final Adorni era un degenerado fiscal", en referencia a la situación patrimonial reconocida por el funcionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicolasdelCano/status/2064895304739049504&partner=&hide_thread=false Al final Adorni era un degenerado fiscal. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 11, 2026

Otra de las dirigentes que cuestionó al funcionario fue Graciela Ocaña, quien sostuvo: "¿Era inocencia fiscal o impunidad selectiva? Pero al final parece que la ley fue hecha para proteger los privilegios de la casta mileísta".

Las críticas llegaron desde espacios ideológicamente muy distintos y dejaron a Adorni enfrentando uno de los episodios políticos más delicados desde su llegada al Gobierno, en medio de una controversia que amenaza con seguir generando repercusiones en los próximos días.