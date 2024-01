La respuesta de Javier Milei a Adrián Suar por las críticas a la ley ómnibus

Las críticas de Adrián Suar al proyecto de ley ómnibus de Javier Milei

Adrián Suar, actor y productor argentino, volvió a cargar contra el Gobierno de Javier Milei por la ley ómnibus que el mandatario envió al Congreso. En particular, Suar cuestionó la parte referida a la cultura, que propone desfinanciar al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

“Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada. Solo fuese un valor tangible desde lo económico”, afirmó Suar en La noche de Mirtha, el programa de Mirtha Legrand.

El actor y productor consideró que “ver a la cultura en términos económicos empobrece” y que “la Argentina es un país que la cultura le importa”.

Adrián Suar.webp

Ley ómnibus: Adrián Suar habló del cierre de Polka

Recientemente, Adrián Suar habló acerca de la continuidad de la empresa, sentenció: “Polka no cerró. Es un hasta pronto. Es un fin de ciclo con toda la tristeza. Yo ya venía haciendo el duelo hace dos o tres años. Pero siento que en algún momento voy a volver, no sé cuándo. En el 2024 no va a haber ficción. El 2025 no lo sé, pero tengo la esperanza de en algún momento volver. Me tengo que reinventar”.

“Si bien hago cine, tengo algunas ideas para algunas plataformas que me compran, voy a producir en España (...) Cuando pueda yo espero volver, pero no sé cuándo. Espero que sea un hasta pronto y pronto”, expresó Suar y luego se refirió a su estado anímico en cuanto a esta decisión: “Personalmente, necesitaba dar vuelta la página. Fueron muchos años de hacer muchas tiras seguidas, que es lo que más amo. Y espero estar a la altura”.