Peter Lamelas aseguró que EEUU quiere ser "el socio preferido" de la Argentina

En una nueva edición de AmCham Summit 2026, el diplomático destacó el vínculo con el gobierno de Javier Milei, elogió el rumbo económico y afirmó que fue enviado “personalmente” por Donald Trump para fortalecer la relación bilateral y la inversión privada.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, afirmó que Washington busca consolidarse como el principal aliado estratégico del país. Frente a empresarios, funcionarios y referentes del sector privado, el diplomático sostuvo: “Estados Unidos está aquí para ser su socio” , en una señal explícita de respaldo al vínculo con la administración de Javier Milei.

Durante su exposición en el AmCham Summit 2026 , Lamelas reveló que fue enviado al país por el propio Donald Trump con una misión específica: “Trump me envió personalmente a la Argentina para trabajar con el gobierno de Milei y con el sector privado, para que tengan a Estados Unidos como su socio preferido” .

El embajador también destacó el clima de negocios y la orientación del actual Gobierno. “ Argentina está en el rumbo correcto. Tiene una gente extraordinaria. Las empresas americanas ya están acá y seguirán invirtiendo ”, señaló, al tiempo que definió el presente como “el momento más dinámico de la relación” bilateral.

Lamelas aseguró sentirse cómodo en el país y elogió el perfil productivo local. “ No lo digo solo porque soy el embajador americano: me siento en casa, con gente que trabaja, construye, produce e invierte en capital ”, sostuvo. Además, valoró que la actual gestión haya reposicionado al país como “un destino serio” para los inversores internacionales.

Consultado sobre sus simpatías futboleras, el diplomático respondió entre risas que todavía no definió camiseta: “No soy hincha de River, ni de Boca, ni de Racing, porque todavía estoy decidiendo” .

Luis Caputo habló de la inflación y cruzó a los empresarios: "Cambió la música y algunos no cambiaron el paso"

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este martes ante empresarios en el AmCham Summit 2026 que a partir de abril comenzará una fuerte desaceleración del ritmo inflacionario, luego de admitir que el índice de marzo se ubicará por encima del 3%. “A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación muy importante, con mayor crecimiento”, afirmó durante su exposición, en la que buscó transmitir optimismo sobre la marcha del programa económico.

am cham 2026 luis toto caputo El ministro de Economía, Luis Caputo, en AmCham Summit.

Caputo atribuyó la aceleración del IPC a factores puntuales, entre ellos el impacto del aumento internacional del petróleo y componentes estacionales como educación y transporte, aunque insistió en que se trata de una interrupción transitoria dentro del proceso de desinflación. En ese marco, sostuvo que “la inflación es un fenómeno monetario” y remarcó que la caída en la demanda de dinero explica parte de la dinámica actual, al tiempo que anticipó una recuperación en los próximos meses

Durante su discurso, el ministro también envió un mensaje directo al sector privado al advertir sobre la necesidad de adaptarse al nuevo escenario económico. “Cambió la música, pero algunos no cambiaron el paso”, lanzó, en referencia al proceso de reconversión que, según planteó, atraviesa la industria. Con un tono marcadamente optimista, aseguró que la Argentina podría atravesar en los próximos 18 meses “el mejor proceso de las últimas décadas”, apalancado en inversiones vinculadas al RIGI y en una mayor apertura económica.