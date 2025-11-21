La Unión Cívica Radical fijó fecha para definir al sucesor de Martín Lousteau + Seguir en









La cita será el próximo 12 de diciembre a las 14 horas. Allí se elegirá al reemplazo del senador Martín Lousteau, que el 10 de diciembre asumirá su banca de diputados dentro del bloque de Provincias Unidas.

El senador por el radicalismo dejará su banca para llegar a la Cámara de Diputados de la mano de Provincias Unidas.

La Unión Cívica Radical (UCR) puso fecha para la renovación de sus autoridades nacionales: el partido centenario convocó para el 12 de diciembre al plenario que definirá quién sucederá a Martín Lousteau al frente del Comité Nacional.

La elección se realizará, como es tradición, una vez que quede cerrada la integración de los bloques parlamentarios. Y, esta vez, el escenario aparece bastante despejado: no sólo hay pocos nombres en circulación, sino que además quedó claro que el líder de Evolución no buscará retener la conducción.

La UCR renovará autoridades ante la salida de Martín Lousteau La convocatoria se resolvió por unanimidad en una reunión de la Mesa Nacional que todavía preside Lousteau. El Plenario de Delegados estará compuesto por cuatro representantes por provincia, más dos delegados de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y UCR Diversidad. El encuentro se realizará a las 14 en la sede partidaria de Alsina 1786, en la ciudad de Buenos Aires.

Imagen de WhatsApp 2025-11-21 a las 11.30.04_b8703972 El encuentro se realizará el 12 de diciemrbe a las 14 en la sede partidaria de Alsina 1786. Según confirmaron fuentes internas, Lousteau no tiene intención de continuar al frente del partido después de un período marcado por tensiones con varios correligionarios, en especial con los gobernadores que eligieron alinearse con el gobierno de Javier Milei.

Cabe destacar que el senador dejará su banca en la Cámara alta para asumir un escaño en Diputados dentro del bloque Provincias Unidas. Desde hace varios meses, Lousteau mantiene un rol opositor frente a La Libertad Avanza y respaldó iniciativas como la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica. También fue crítico de varias decisiones económicas del Presidente, en particular del vínculo que intenta consolidar con EE.UU.