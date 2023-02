Larreta insistió con su postura "antigrieta" frente a las acusaciones de Bullrich

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se refirió también a la interna dentro de la coalición opositora: "Iremos a una PASO con Patricia Bullrich, con María Eugenia Vidal, con Gerardo Morales, con Elisa Carrió y con todos los que sean”. Posteriormente, hizo hincapié en las críticas de la ex ministra de Seguridad, indicando que "la firmeza que vale no es la de ver quién grita más fuerte en una tribuna, sino la de resolver los problemas de la gente" y apuntando que "los que juegan son los que están en la cancha. Entonces, no entro en esas discusiones. Yo gobierno con el kirchnerismo y el Gobierno nacional enfrente".

Consultado por su acompañante en la fórmula presidencial, Rodríguez Larreta adelantó que "podría ser radical. Creo en la pluralidad y la amplitud, pero hoy sería prematuro [anunciarlo]", aunque no descartó a "ninguno de los principales referentes de Juntos por el Cambio" para la lista.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1628771672093511683 Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre. pic.twitter.com/QhXovKEQ16 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 23, 2023

En caso de ser electo, ratificó que tiene "un plan de desarrollo que señale cómo la Argentina va a crecer" y que eso implicaría “medidas hay que anunciarlas el 10 de diciembre a la mañana. Hablar de luna de miel o de tomarnos el verano es una irresponsabilidad". En ese sentido, apuntó que su propuesta "incluye una baja en el gasto público, que hoy supone arriba del 40% del PBI, lo cual genera una carga impositiva imposible, es insoportable. Tenemos que liberar, sacarle el peso del Estado sobre los laburantes. Hoy hace 12 años que no se genera empleo en la Argentina".

Entrevistado en el canal LN+, se refirió a referentes del Frente de Todos y afirmó que no ve "ninguna posibilidad de acordar con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner cree que los únicos amigos que tenemos que tener son Venezuela y Cuba. Es parte del Gobierno que cerró las escuelas, liberó a los presos y es la que quiere mandar militantes de La Cámpora a los supermercados para bajar la inflación".

“Hace dos años que no hablo con Alberto Fernández. No sé qué podría hablar con él. Las cosas que en su momento hablamos no sucedieron; de un minuto al otro cerró las escuelas sin avisar, me sacó la coparticipación sin avisar. Yo, con la mejor voluntad, mostré mi vocación de diálogo en pandemia y estoy convencido de que hice bien, porque en el peor fenómeno sanitario de la historia había que dejar de lado la política, no tengo dudas”, concluyó.