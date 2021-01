Larreta, a la espera del resultado

El dilema de la suspensión de las PASO en las legislativas de este año mantiene en oposición a Horacio Rodríguez Larreta, quien además podría definir que se realizaran en el distrito porteño si ocurriera que el Congreso decide no realizar las Primarias para cargos nacionales. No lo haría porque no tendría mucho propósito que se convocara a una previa solamente para las listas a legisladores que se definirán junto con las de diputados nacionales. Pero, de todos modos, cualquier cambio en el modo de elección local debe pasar por la Legislatura porteña, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría propia pero no llega a los dos tercios de los votos que requiere una modificación en ese sentido, si no cuenta con su oposición o a la inversa. De esa manera, si se definiera la suspensión, el oficialismo porteño terminará por adherir a la decisión sumando sus votos.