Las críticas de UP a Milei: "No está preparado ni para gestionar un maxikiosco"

Críticas desde UP y el peronismo a Javier Milei tras el debate.

Tras el tercer debate presidencial , varios funcionarios del oficialismo opinaron sobre el desempeño de Javier Milei en el cruce cara a cara con Sergio Massa de anoche. Desde el espacio de Unión por la Patria (UP), cuestionaron al candidato de La Libertad Avanza (LLA), por su performance en la Facultad de Derecho de la UBA, y coincidieron en que "no está preparado ni para gestionar un maxikiosco", según algunas expresiones este lunes. Mientras tanto, ya se puede consultar dónde voto en el balotaje del próximo 19 de noviembre.

A las críticas del oficialismo se sumaron de otros sectores no alineados con el Gobierno, quienes se hicieron eco de las acusaciones de Milei, en las que señaló que sufrió "ataques e interrupciones" por la "tos" de los invitados que acompañaron a Massa en el debate este domingo, durante la presentación.

"Ayer se vieron dos candidatos. Uno absolutamente preparado para ser presidente de los argentinos y otro al que, sin dudas, le faltan cursar un par de materias", expresó Rossi en declaraciones radiales este lunes. "¿Qué gestionó Milei en su vida? Siempre fue un empleado. Demostró que es un teórico que conoce mucho una escuela de economía, pero que de otros temas no sabe. No sabe de educación, salud o defensa", aseguró, al mismo tiempo que remarcó que el libertario "se contradice" al haber buscado desmentir algunas de las ideas que "están en su plataforma" electoral pero que generaron "rechazo" en la sociedad.

Otro que se sumó Gabriel Katopodis. Según el ministro de Obras Públicas, "Milei no está preparado para gobernar ese país. Milei no está preparado ni para gestionar un maxikiosco. No le daríamos la llave de un negocio, entonces ¿por qué le vamos a dar las llaves del país?", resaltó.

El funcionario nacional aseguró que "para presidente se necesita alguien con experiencia y capacidad como Massa". "Quedó demostrado que Milei no está preparado para esa función y esa responsabilidad", evaluó Katopodis y sostuvo que el libertario "no respondió si iba a quitar derechos o si iba a entregar la soberanía de la Argentina".

milei y massa.jpg

En tanto, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, indicó que "las propuestas de Milei pueden provocar un gran daño para la Argentina" y remarcó que Massa "tomó una actitud desde el primer momento, mostró quién tiene envergadura para ser presidente y quién no", mientras que el libertario demostró que "no está capacitado para gobernar".

Para la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, Massa "en todos y cada uno de los bloques hizo propuestas concretas, fundamentalmente en los problemas que aún tenemos que resolver en la Argentina" y destacó que "fue claro, poniendo el eje en el trabajo, y hablándole a las pymes y a los empresarios".

A su turno, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo en el Ministerio de Economía, José Ignacio De Mendiguren remarcó que Milei demostró en el debate "un desconocimiento enorme sobre el comercio internacional" y consideró "un disparate" la propuesta de triangular el comercio exterior: "no es algo serio", dijo.

La acusación de Milei por la tos de Massa que lo incomodó

"No es cierto que los invitados tosíamos; está claro que Milei percibe realidades inexistentes", dijo el diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez a NA este lunes. Según subrayó, "las reglas del debate son muy estrictas y se hicieron cumplir también para los invitados".

Según el diputado dle peronismo federal, "nadie molestó ni perjudicó a Milei con ninguna actitud. Es posible que, internamente, de manera inconsciente Milei esté construyendo sus propias excusas para explicarse sus derrapes en el debate", enfatizó el diputado de Buenos Aires. Rodríguez estuvo en la tribuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires invitado por Massa, al igual que la diputada Graciela Camaño y recientes aliados como el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

P4 - Milei (NA)_opt.jpeg

Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, evaluó que el libertario tiene "niveles de dispersión bastante profundos", al referirse a su acusación a la tribuna oficialista de "toser". "Me parece que esto habla del niel de concentración y focalización. Quien tenía el momento de cierre estaba prestando atención a quién tosía o no. O como pasó hace poco, que mandó a caller a quienes estaban detrás de cámara", agregó el funcionario provincial en declaraciones radiales.

Más críticas a Javier Milei tras el debate presidencial

La diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota (Córdoba Federal) expresó: "Me quedo con este proyecto de unidad nacional de Sergio Massa, que es el que planteaba mi padre (el exgobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota)" y criticó a Milei: "Hubo una gran sorpresa para todos al ver el desconocimiento de Milei sobre el Estado y cómo funciona y la poca solidez al hablar de un proyecto".

Por último, la diputada sostuvo que "quedó claro el conocimiento y solidez a la hora de marcar el camino de Sergio Massa, que habló de un Estado presente, solidario, de unidad nacional y federal, en contraposición a lo que planteó Milei".

Para el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, Milei "propuso recetas del neoliberalismo, un proyecto que ha demostrado no solo en la Argentina, sino en el mundo que cuando pretendió resolver problemas de los sectores medios, de las clases trabajadores, de los sectores menos acomodados de la sociedad, empeoró" mientras que el candidato de UxP "presentó propuestas para mejorar la vida a los argentinos".

El excandidato a jefe de Gobierno porteño y diputado nacional, Leandro Santoro criticó al economista libertario y afirmó: "Veo a un tipo que trato de defender con pocas ideas. A Milei le queda grande el traje de presidente".