El precio del cobre vuelve a acercarse a máximos históricos por temor a una escasez global de suministro

En el cierre de la Bolsa de Metales de Londres (LME), los futuros a tres meses avanzaron 0,6% en la jornada y terminaron en 11.556,50 dólares por tonelada

Cobre. Los últimos meses estuvieron marcados por interrupciones en minas relevantes y la creciente expectativa de que Estados Unidos imponga aranceles al metal rojo.

Los precios del cobre retomaron terreno y volvieron a ubicarse cerca de niveles récord este miércoles, impulsados por nuevas advertencias sobre una escasez significativa de oferta que podría no alcanzar a cubrir la demanda prevista para los próximos años.

Según datos de Mining.com basados en el cierre de la Bolsa de Metales de Londres (LME) , los futuros a tres meses avanzaron 0,6% en la jornada y terminaron en 11.556,50 dólares por tonelada . A comienzos de la semana del 8 al 12 del diciembre, el metal había trepado hasta los 11.771 dólares por tonelada , su máximo histórico, impulsado por señales positivas de la economía china, principal consumidor mundial.

El repunte reciente ocurre en paralelo a una serie de informes y proyecciones alcistas sobre la evolución del mercado del cobre, un insumo clave para la transición energética , la fabricación de vehículos eléctricos y la expansión de centros de datos .

De acuerdo con Bloomberg , los últimos meses estuvieron marcados por interrupciones en minas relevantes y la creciente expectativa de que Estados Unidos imponga aranceles al metal, factores que refuerzan la presión sobre el suministro global.

En una nota a clientes, RBC Capital Markets advirtió que la industria enfrenta desafíos estructurales para aumentar la producción: “Creemos que se necesita un período de precios más altos para estimular inversión en nueva producción de cobre, y la minería está teniendo dificultades para generar nuevo suministro”.

La firma agregó que la combinación entre mayor demanda de centros de datos impulsados por IA, la expansión global del mercado de vehículos eléctricos y entornos macroeconómicos más moderados “construyen un fuerte caso a favor del cobre”.

Sin embargo, tras marcar su récord histórico días atrás, el metal llegó a retroceder hasta 1,3%, golpeado por nuevas señales de desaceleración en la demanda de China. Datos oficiales publicados esta semana mostraron que los precios al productor cayeron por 38 meses consecutivos en el país asiático.

El retroceso previo también se produjo en la antesala de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, un factor que podría influir en el desempeño económico de la mayor economía del mundo durante 2026.

Los costos reales de producir cobre y el precio de incentivo para los nuevos proyectos

El costo económico de producir cobre refinado -desde la mina hasta el cátodo con 99,99% de pureza- se ubica en torno a dólares 9 por kilo (9.000 dólares la tonelada), con una intensidad de CO de 4 toneladas por tonelada producida, tomando como base una ley de mineral del 0,45%. Sin embargo, los analistas advierten que, para que nuevos proyectos avancen, las mineras necesitan TIR del 20% al 30%, muy por encima del escenario base del 10%, por lo que el precio de incentivo para el desarrollo futuro estaría entre 12 y 15 dólares por kilo.

Planta de fundición de cobre mina Kansanshi Zambia Solwezi Planta de fundición de cobre en la mina Kansanshi, de First Quantum Minerals, en Zambia. Sebastián D. Penelli

Hoy entre el 70% y 80% del cobre primario proviene de minerales sulfurados que requieren procesos sucesivos de extracción, chancado, concentración, tostación, fundición y refinación electroquímica. Cada etapa eleva costos y emisiones, especialmente a medida que las leyes de mineral caen: una disminución del 0,1% en la ley aumenta el costo marginal y la huella de CO en un 10%.

El mercado enfrenta además una combinación de problemas operativos, altos costos de capital y un mapa global donde 70% de los nuevos proyectos están en países emergentes, muchos aún en fase pre-FID.

En paralelo, un precio del carbono de 100 dólares por tonelada podría sumar otro 5% al costo marginal, empujando el equilibrio hacia niveles incluso mayores. Con estos factores, algunos modelos consideran posible que el cobre alcance los 15.000 dólares por tonelada en escenarios de fuerte transición energética.

Dado lo difícil que resulta descarbonizar la producción primaria por la cantidad de procesos involucrados, los analistas señalan que la vía más eficiente es incrementar el reciclaje. Para la producción primaria, la clave es usar electricidad limpia en las etapas de trituración, flotación y en la electrodeposición, lo que podría reducir las emisiones en hasta 2 toneladas de CO por tonelada de cobre.