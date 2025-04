Leandro Santoro afirmó que la Ciudad "está invivible" y aseguró: "Abundan el abandono, la crueldad y los negociados"

El diputado nacional, principal postulante del armado peronista en el distrito, profundizó los cuestionamientos hacia el oficialismo porteño y a La Libertad Avanza al señalar que "expresan el mismo modelo de Ciudad" , que es el "individualismo", que se refleja en múltiples escenarios como la educación, la salud, el acceso a la vivienda y en la política sobre los jubilados. "Tienen una mirada del sálvese quien pueda" , dijo y aseguró que tanto Manuel Adorni como Silvia Lospennato "no están pensando en la gente sino en defender los intereses de ellos".

Así las cosas, el candidato del peronismo brindó una entrevista al programa Minuto Uno del canal C5N en la que inició criticando a la administración de Javier Milei luego de la salida del cepo cambiario y la devaluación del 12% que tuvo lugar el lunes. "El Presidente no habla de producción ni empleo. Están entregados al Fondo Monetario Internacional, que es una manera de reconocer el fracaso económico, pero vivimos en un momento tan extraño que en lugar de pedir disculpas, festejan y celebran una devaluación" , cuestionó.

Embed - LEANDRO SANTORO en MINUTO UNO

Luego arremetió contra el plan económico y a la propuesta de Adorni y los libertarios de trasladar a la Ciudad el ajuste que lleva adelante Nación. "La metáfora de la motosierra que quieren traer a la Ciudad, ¿dónde se aplica? Con los jubilados y con la educación pública", dijo y aseguró que en ese sentido "no hay diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza, porque acompañaron al ajuste de los jubilados, votaron contra la movilidad jubilatoria y acompañaron el ajuste a las universidades".

Leandro Santoro sobre las elecciones de mayo: "Es una oportunidad de mandar un mensaje claro"

El diputado dijo comprender, eventualmente, si un gobierno "trata de equilibrar las cuentas, lo que trata también de equilibrar es el esfuerzo", cosa que actualmente no ocurre, pero además, calificó como "insólito" que en este contexto "digan que es un éxito ajustar a jubilados y universitarios". "La crueldad es el leiv motiv", aseguró.

"Históricamente recuerdo a gobiernos que tuvieron que afrontar procesos de ajuste, como Menem, pero trataban de disimular con narrativa. Estos ni siquiera. Es brutal. Hay crueldad. Y un sector de la política festeja como se aplica la motosierra", remarcó.

En ese sentido, aseguró que el 18 de mayo se discute por un lado "el abandono de Jorge Macri en la Ciudad", pero también "la crueldad que hay en el lado de Milei", la cual dijo que es "muy evidente". Según consideró, el PRO se suma "a ese clima de época" con algunas posiciones como el trato hacia las personas en situación de calle.

"El 18 es una oportunidad para mandar un mensaje claro", remarcó Santoro y añadió: "Esta Ciudad siempre fue rebelde. Contra el menemismo alzó la voz, enfrentó los indultos. Espero que la gente que está en casa despierte, vaya a votar, para mandar un mensaje claro a Milei y al jefe de Gobierno porteño".

Leandro Santoro presentó un informe sobre el estado de la Ciudad

En otro pasaje de la entrevista, el candidato presentó un breve informe sobre el estado de situación de la Ciudad, el cual, como conclusión, arrojó que hay "un eje común" que "está presente en todos los barrios porteños". "Son tres conceptos: el abandono, la crueldad y los negociados. Donde tocas sale un negocio. La crueldad como clima de época y el abandono como el desentendimiento de las autoridades públicas a los problemas de la gente", explicó.

En materia de Seguridad, Santoro afirmó que “hay 109 espacios de detención convertidos en cárceles” con “un 120% de sobrepoblación”. El estado de los alojamientos de detenidos es una de las principales críticas a la gestión actual, debido a las fugas de presos que tuvieron lugar el año pasado y durante los primeros meses del 2025.

En cuanto al sistema de recolección de basura señaló que es “el contrato más importante de la Ciudad” en el que se gastan u$s523 millones por año. “Es muchísimo. Se reparte entre seis empresas”, continuó y comparó con Madrid que tiene “el doble de superficie y gasta u$s1 por kilómetros cuadrado y nosotros u$s4,2. Es cuatro veces más”. “No controlan a las empresas de basura”, cuestionó Santoro.

En otro pasaje de la entrevista también habló de “negocios inmobiliarios”. Según dijo, en 18 años “se vendieron 333 hectáreas públicas” que equivalen a 65 estadios de River. “Fueron rematadas a precio vil”, cuestionó.

Respecto a la situación del transporte público señaló que en 16 años “el PRO hizo 7 kilómetros de subte”, cuando “Mauricio Macri había prometido 10 kilómetros por año”. Y recordó un anuncio de Horacio Rodríguez Larreta en 2015 respecto a la línea F. “Ahora la anunciaron, no hicieron ni un pozo, pero está todo empapelado con la Línea F”, criticó.

Al comparar con otras ciudades del mundo, Santoro dijo que en ese mismo tiempo Quito hizo 22 kilómetros, Lima hizo 24, México 25 km, San Pablo 32km y Santiago de Chile 64 km. “En un año el boleto aumentó 987%”, dijo.

Además, cuestionó que la zona oeste de la Ciudad “esta desconectado y afirmó que “habría que rediscutir la ley actual y mandar a hacer estudios de factibilidad. Hay algunas líneas que son clave, como la que iría por la avenida Córdoba para descomprimir el tráfico, y hay que seguir extendiendo para tratar de llegar a la General Paz”.

Respecto a los presuntos negocios del macrismo, Santoro afirmó que “hay 50 empresas que son las que concentran los negocios de la Ciudad” y adelantó que la semana que viene presentará un libro con detalles.

“Si agarrarás el Presupuesto de CABA y lo dividís por la cantidad de habitantes, gastamos u$s3.400 por año, mientras que Madrid gasta u$s2.400. Hay u$s10.000 millones de Presupuesto total. Una buena parte no lo administra la Ciudad, sino que se lo transfiere a las empresas privadas que son concesionarias de bienes públicos. Todo está tercerizado”, cuestionó.

“Las empresas que tienen a su carga la prestación de bienes y servicios públicos dejaron de ser controladas. Hacen los que se les canta. Les ponen multas y no las pagan. Hay empresas que fueron multadas por vender comida en mal estado a colegios de la Ciudad que intoxicaron chicos y siguen siendo proveedores”, añadió.

Sobre el final de la entrevista afirmó que el objetivo del informe es explicarle a los porteños cuánto gasta la Ciudad en los servicios y cuáles son las empresas que están detrás. Y señaló que en los próximos días presentará en detalle la información.

En cuanto a lo que tiene por delante el peronismo en las elecciones, aseguró que están ante una posibilidad concreta de triunfar. "Es Ahora Buenos Aires porque creemos que tenemos una oportunidad de dar vuelta la página de la historia de esta Ciudad y avanzar hacia otro modelo", dijo pero pidió "que me ayuden todo, porque salir a denunciar a las empresas privatizadas, a las tercerizadas, a los dueños de CABA y a tipos que tienen mucha guita y que pautan en muchos lugares y condicionan que este mensaje llegue, no es gratis. Asique les pido por favor que los que quieren que esta Ciudad sea más humana, que me apoyen", y llamó a los vecinos a sumarse a su campaña.