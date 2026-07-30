Legislatura porteña: un foro conservador reunió a dirigentes del PRO y LLA contra el aborto y la ESI

El encuentro tuvo como protagonista a la vicejefa Clara Muzzio, quien cuestionó la ley de interrupción del embarazo y la emparentó con la caída de la natalidad. Participó también Santiago Santurio, legislador libertario cercano a Santiago Caputo, y la exvicepresidenta Gabriela Michetti.

Dirigentes y legisladores porteños del PRO y de La Libertad Avanza dieron una muestra más de alineamiento político e ideológico la semana pasada al reunirse en un encuentro del foro ultraconservador Political Network for Values en el que pusieron de manifiesto el rechazo de ambos partidos al acceso a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la Educación Sexual Integral (ESI) y debatieron sobre la baja de la natalidad a nivel global.

La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, fue una de las principales interlocutoras del evento denominado “Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia” que reunió también al ministro de Desarrollo Humano de CABA, Gabriel Mraida, a la exvicepresidenta Gabriela Michetti, y al diputado porteño libertario, Santiago Santurio y a la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero.

“Muchas de las parejas que conciben un hijo lo sacrifican. Uno de cada tres hijos se aborta” , sostuvo Muzzio durante su exposición en el Palacio de la calle Perú donde volvió a arremeter contra la ESI al hablar de "erotización temprana" en las aulas y afirmar que permitió “que se sexualice a los niños desde jardín de infantes”.

En ese sentido, la presidenta de la Legislatura dijo que el número de perros supera a la cantidad de niños de 10 años en la Ciudad. Semanas atrás, la vicejefa había quedado en el centro de la polémica tras afirmar que la ESI "terminó metiéndonos ideas y sobre todo a los chicos en edad muy temprana, con una fuerte ideología de género, con una fuerte destrucción de información real”.

Horas después, Amnistía Argentina se hizo eco de las declaraciones de Muzzio. “No se trata de perros. Se trata de economía, proyectos de vida y una tendencia que data de al menos 100 años. Es un derecho decidir si tener o no hijos, la cantidad, el espaciamiento entre ellos y el tipo de familia que se quiere formar. También es derecho de niñas y niños recibir ESI”, escribieron.

No se trata de perros. Se trata de economía, proyectos de vida y una tendencia que data de al menos 100 años. Es un derecho decidir si tener o no hijos, la cantidad, el espaciamiento entre ellos y el tipo de familia que se quiere formar. Tambien es derecho de niñas y niños… pic.twitter.com/10USPbWoS4 — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) July 28, 2026

En el foro también hizo su reaparición pública Michetti. La exvicepresidente se sumó a la batalla cultural contra el aborto al asegurar que quienes estaban participando en el foro conservador estaban trabajando en nombre de “la supervivencia de la especie humana”. También dijo haber sido “cancelada” por expresar su oposición a la legalización del aborto.

A su turno, Santurio, diputado libertario cercano a Santiago Caputo, hizo foco en la importancia de "defender la vida y la familia" como un mecanismo para construir un futuro "de libertad". “Recuperar la herencia común de un pueblo que valora la vida y la familia es una tarea urgente”, consideró al hablar de la caída de la natalidad y agregó: “No queremos volver al pasado, queremos recrear esa herencia que abre caminos para asegurar hoy la libre búsqueda de la felicidad”.

El encuentro fue co-organizado por la Fundación FARO, el think tank de ultraderecha que preside el libertario Agustín Laje, junto con Political Network for Values (PNfV), la organización que hasta hace poco era liderada por el presidente de Chile, José Antonio Kast, un espacio que recibe financiamiento de diferentes partes del mundo, entre ellos, el gobierno del exmandatario húngaro Víktor Orban, afín a Javier Milei y quien fuera derrotado este año en los comicios.

Para la senadora Álvarez Rivero, la modificación de la ley del aborto no depende exclusivamente del Congreso de la Nación sino de la propia sociedad. “Hay una agenda para que todo eso que ha sucedido en 20 años cambie. La estrategia no la puedo poner yo sola. Para que esto se dé se necesita que la sociedad lo trabaje y lo pida. Están todos los proyectos: hasta la máxima de dar vuelta la ley del aborto. Tiene que ser con toda la sociedad movilizada”, dijo.

Días después, la titular de PNfV, Lola Velarde, visitó el Palacio San Martín para participar de un encuentro organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Velarde, quien tiene vínculos con el partido de ultraderecha español Vox y con el bolsonarismo, fue recibida por el canciller Pablo Quirno durante un encuentro denominado “Protegiendo el Futuro”, en lo que expuso una vez más la afinidad del Gobierno nacional con la agenda conservadora.

Luego del cónclave en cancillería, Quirno destacó que "la vida, la libertad y la propiedad privada forman una trilogía de unidad moral: son los pilares sobre los que se fundó esta Nación y la brújula de nuestro Gobierno". "La diplomacia argentina vuelve a hablar desde una identidad reconocible, arraigada en la tradición occidental y en nuestras raíces judeocristianas, y la Cancillería la pone al servicio de la vida, la libertad y la propiedad", cerró.