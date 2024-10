Pasado el escándalo por el acopio de productos y tras su salida del Gabinete , la exsubsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni , aseguró que "no se pudrió ningún alimento en los galpones" y ratificó que la cartera dirigida por Sandra Pettovello "nunca dejó de asistir a los sectores más vulnerables".

Capital Humano fue denunciado por no haber repartido alimentos en los comedores, lo que originó innumerables reclamos de las organizaciones sociales y una polémica que golpeó al oficialismo. Sin embargo, la exfuncionaria rechazó la intervención de la Justicia en la causa y consideró que "un juez no puede meterse en la política pública del Ejecutivo".

En cuanto a su pasado político, Gianni aclaró: "No fui militante kirchnerista, no fui parte de la gestión de (Victoria) Tolosa Paz. Trabajé en el Estado y los cargos que tuve me los gané por mi laburo", dijo durante una entrevista con Radio Splendid AM990.