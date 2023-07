Lewandowski: "Este es el primer paso, el que ordena el escenario para el 10 de septiembre"

Acompañado por sus hijos, el precandidato a gobernador por la fórmula “Elijo Hacer” cumplió con su deber cívico en la escuela “John F. Kennedy” de Rosario. “ Celebramos la oportunidad de elegir a nuestros candidatos y deseamos una jornada con una buena concurrencia y con tranquilidad. Lo que hoy nos parece una costumbre, muchas generaciones de argentinos no pudieron realizarlo".

“Por allí leí algunos editoriales en los que nos decían que en el Peronismo estábamos debilitados por no pelearnos. La gente no quiere escuchar más odio o disputas personales, sino propuestas”, dijo. “Eso nos propusimos: estar todos juntos, dialogando con los espacios políticos y los distintos sectores de la sociedad. Nosotros estamos abiertos a todo santafesino de bien que quiera estar comprometido con esta causa, para cambiar esta situación injusta en la que vivimos y no nos merecemos”, remarcó.

En ese sentido, Lewandowski señaló que el principal planteo de los santafesinos es el de la inseguridad. “Quienes vivimos y tenemos aquí nuestra vivienda sabemos de qué se trata, pero es un problema que viene desde hace 15 años y presenta responsabilidades y compromiso de todos. No es cuestión de quién hizo más o menos”, dijo y subrayó: “Es una tarea en la cual toda la clase política se tiene que poner de acuerdo. No alcanza solo con un gobernador o un ministro de Seguridad, sino con una política de Estado”.

“Nosotros estamos proponiendo no para el 10 de diciembre sino para ahora acordar puntos de diálogo en muchas de las cosas que hay que hacer y que requieren un compromiso de toda la clase política, de la Justicia y toda la sociedad. No queremos que nuestros hijos se vayan del lugar en que nacieron, que etiqueten a Rosario como una ciudad narco o jóvenes de otros puntos de la provincia o bien de otras provincias elijan otro destino para estudiar”, indicó.

En esa línea destacó también el rol fundamental de las entidades intermedias, como los clubes y las escuelas, en la inclusión de los chicos y chicas. “No tengo ninguna duda de que con una mayor calidad educativa en la escuela pública vamos a salir adelante, con mayor contención”, aseguró.

Por último, ante la consulta por la presencia de funcionarios nacionales, sostuvo: “Los santafesinos tenemos la suficiente autonomía y capacidad de decisión más allá de las llegadas de dirigentes o candidatos nacionales. No pasa por lo que diga Nación, por qué o cómo tenemos que hacer las cosas”.