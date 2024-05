Ley Bases: Oscar Parrilli dijo que los gobernadores peronistas se equivocan si la apoyan en el Senado

"No sé qué les ofrece el Gobierno, pero se equivocan los gobernadores si cambian de querencia . Aquello por lo cuál los han votado en cada una de sus provincias no tiene que ver precisamente con este modelo", ratificó Parrilli.

Asimismo, el neuquino aseveró que "más allá de las formas grotescas y agresivas", el presidente "está llevando a la Argentina a una situación anterior a 1810, cuando se llevaban los recursos naturales y cuatro vivos se llenaban de plata".

Oscar Parrilli habló sobre el momento del peronismo

Sobre el peronismo, Parrilli advirtió: "Nos vamos a equivocar mucho si pensamos que tenemos que apostar al fracaso de Milei para volver al poder" y añadió: "Nosotros nos tenemos que oponer a estas medidas". A su vez, expresó que deben generar "nuevas propuestas en cuanto a salud, educación, las empresas públicas y el rol del Estado" y que se encuentran en un momento de "autocrítica" y "análisis interno".

Las declaraciones de Oscar Parrilli sobre Cristina Kirchner

Sobre la figura de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, el senador se refirió a ella como la "conductora política" del peronismo y señaló que es "la dirigente que tiene la capacidad de mirar más allá de sus narices, lo que va a pasar mañana".

cristina y parrilli (1).jpg Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.

"Cristina señala que no hemos cumplido las expectativas. Hay gente que no nos volvió a votar", admitió el legislador de UP.