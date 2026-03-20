Ley de Glaciares: la Justicia denegó el pedido de extender las audiencias para que participen todos los inscriptos + Seguir en









Se inscribieron más de 100.000 personas, de las cuales se seleccionarán sólo algunas para intervenir durante dos días de audiencias públicas.

Los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, presidentes de las comisiones encargadas del debate por la ley de Glaciares. Diputados

La reforma a la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado, presenta controversias antes de que inicie el proceso de audiencias públicas en la Cámara de Diputados: participaría menos del 0,4% de los que se anotaron para incorporarse al debate, luego de que la Justicia haya desestimado una solicitud de ampliación de las audiencias. Se estima que intervendrán unas 400 personas de las más de 100.000 inscriptas durante las jornadas del 25 y 26 de marzo.

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Este viernes se conoció que la organización ambiental Greenpeace presentó una medida cautelar para que la Cámara de Diputados garantice la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública. También solicitaron que la participación no se reemplace por el envío de una carta o un video y que se designen veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales.

La petición fue rechazada finalmente por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, actualmente subrogado por Enrique Lavié Pico. Previamente, habían realizado una solicitud similar -aunque en el ámbito legislativo, no en el judicial- los diputados Sabrina Selva (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas) argumentando que "un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización".

greenpeace protesta congreso ley glaciares El día de la votación de la reforma a la ley de Glaciares en el Senado, activistas de Greenpeace irrumpieron en las escalinatas del Congreso. El proyecto de reforma fue incluido entre las prioridades legislativas de la gestión libertaria. Su redacción modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo "una instancia de participación ciudadana".

Ley de Glaciares: La Libertad Avanza celebró el fallo judicial Luego de que se conozca la medida judicial que rechazó la ampliación de las audiencias públicas, el diputado Nicolás Mayoraz -que en su rol de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales es uno de los coordinadores del esquema de debate- celebró la noticia en sus redes sociales, en donde consideró que "un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana".

Mayoraz señaló que el proceso de debate es legítimo porque se ajusta al Acuerdo de Escazú, el marco internacional sobre participación ambiental. Así fue que enumeró: "se exige tiempo suficiente para que la ciudadanía pueda interiorizarse del tema"; "toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía en forma clara y oportuna"; "no se dispuso ningún criterio restrictivo de participación"; "se habilitaron cuatro vías de participación"; "todas las provincias tienen representación". "Los que quisieron boicotear este proceso fracasaron. Y fracasaron porque la ciudadanía fue más fuerte que cualquier maniobra. Escucharemos a cada uno de los que participen, integraremos sus aportes al proceso legislativo y trabajaremos para lograr la mejor ley posible del Congreso más reformista de la historia", concluyó.