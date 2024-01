Ley ómnibus: Francos reconoció la falta de votos para la reforma electoral

La eliminación de las PASO , la reforma en el sistema de representación provinciales, la quita del tope al límite de aportes a las campañas : Guillermo Francos buscó defender las reformas de índole electoral presentes en la ley ómnibus pero se encontró con el rechazo de todo el arco opositor, principalmente de aquellos diputados que se mostraron más dialoguistas con el Gobierno. Ante ello, el ministro del Interior reconoció: " Si no están los votos para la reforma electoral, eso no va a trabar el tratamiento de la ley ”.

Al exponer en un plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara baja, Francos apuntó que la iniciativa del Poder Ejecutivo busca "simplificar el calendario para no someter a tantas elecciones permanentes" a la ciudadanía.

"Hacemos una reforma para trasladarle a los partidos las tareas de financiar sus campañas y elegir a sus candidatos. Las PASO sirvieron en algún momento para generar mayor participación y solucionar el tema de la elección de postulantes, pero con el tiempo terminaron convirtiéndose en un sistema anodino que no sirve para elegir candidatos", fundamentó el titular de la cartera de Interior. Y en ese sentido, apuntó que las primarias "no han sido de utilidad y que en muchos casos han implicado un costo para el Estado enorme que no tiene una justificación en sus resultados".