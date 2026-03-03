Guerra en Medio Oriente: el embajador argentino en Israel aseguró que hay 200 turistas varados y 100.000 residentes bajo alerta

El diplomático, Axel Wahnish, dio detalles de cómo viven la situación los argentinos que viven o se encuentran en condición de turistas en el país atravesado por el conflicto bélico. Además, dio detalles del viaje de Javier Milei a Tel Aviv, pactado para el próximo 20 de abril.

El embajador argentino en Israel detalló el estado de situación de los turistas y residentes atrapados en el conflicto bélico.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, dio detalles sobre cómo viven la escalada de la guerra en Medio Oriente los ciudadanos argentinos que se encuentran en la región. Según detalló el diplomático, actualmente hay "200 turistas varados" y más de 100.000 residentes que se encuentran bajo estado de alerta por los misiles.

"La prioridad es acompañar y dar seguridad a todos los argentinos en lo máximo que se pueda, dentro de una realidad de guerra como esta”, recalcó Wahnish.

En declaraciones radiales, Wahnish precisó que " hay unos 100.000 argentinos aproximadamente (viviendo en Israel), y también tenemos unos 200 turistas argentinos que quedaron varados acá", ante el cierre de los aeropuertos que impide salir de dicho país.

Sobre aquellos que residen en Israel, el diplomático subrayó que se encuentran en estado de alerta atentos a las alarmas. En este escenario, aseguró que Irán ya lanzó " unos 650 misiles” sobre Israel desde que comenzó el conflicto el pasado sábado.

“Cada misil mide entre 14 y 19 metros de largo y tiene entre 600 y 1.100 kilogramos de explosivos” ahondó sobre los ataques e indicó que “en le atentado a la AMIA” de 1992 en Buenos Aires “se utilizaron 275 kilos de explosivos”.

En este escenario, Wahnish recordó que la recomendación del gobierno israelí es la de permanecer siempre cerca de algún refugio, aunque muchas personas que buscan irse “están haciendo una travesía terrestre de cuatro horas hacia el sur” para pasar a Egipto y poder tomar un avión hacia otro destino.

“No es oficialmente recomendable porque ese viaje terrestre tiene un riesgo alto”, analizó sobre este tipo de movimientos. “Si suena a alarma y vos estás en la vía pública tenés que frenar tu auto y correr a un refugio”, recalcó.

Por último, el embajador dio precisiones sobre el viaje a Israel que tenía pautado Javier Milei para el próximo 20 de abril: “Quiero creer que para esa fecha ya vamos a estar en otra situación, con otra estabilidad, me parece que esto no da para mucho más".

Javier Milei recibe al embajador de EEUU, Peter Lamelas, en medio de la ofensiva en Medio Oriente

El presidente Javier Milei recibirá este martes a las 10, en la residencia de Olivos, al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en una cita que confirma el estrecho vínculo político y diplomático que la Casa Rosada viene consolidando con Washington (e Israel) en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

La reunión se produce en un escenario internacional delicado, atravesado por el recrudecimiento del conflicto regional tras el ataque con drones contra la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita. El episodio —que generó daños materiales y un incendio menor en la sede diplomática— tensó aún más la relación entre Washington y Teherán y abrió la puerta a eventuales represalias militares.

lamelas milei captura Javier Milei recibe a Peter Lamelas en la quinta de Olivos. @USAmbassadorARG (Captura)

Desde la administración norteamericana ya advirtieron que habrá una respuesta al ataque y que se están evaluando medidas adicionales de seguridad para sus ciudadanos en distintos países de la región. La señal es clara: la escalada todavía no encontró su techo.

En ese marco, el encuentro en Olivos trasciende el plano protocolar. Para el Gobierno, se trata de una instancia para reafirmar su alineamiento estratégico con Estados Unidos y monitorear de cerca una crisis que, de profundizarse, podría extender su impacto más allá del tablero regional.

Lamelas, quien fue designado durante la administración de Donald Trump, mantiene un vínculo aceitado con el oficialismo. Ya había sido recibido por Milei en la Casa Rosada en 2025, en lo que marcó el inicio de una etapa de mayor sintonía bilateral entre Buenos Aires y Washington.