Quién es Maxi Ghione, el actor detenido en Santa Fe tras una denuncia por amenazas y privación de la libertad

Tiene 53 años y desarrolló una extensa carrera como actor, director y docente, con participaciones en producciones como Buenos vecinos, Montecristo, Casi Ángeles y Cebollitas. En las últimas horas fue denunciado por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

El actor Maxi Ghione fue detenido en su domicilio de Lehmann , una localidad de la provincia de Santa Fe en la que reside desde fines de 2024 , después de una denuncia presentada por Emiliano Ezequiel Terragona .

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La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Puig , con intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela y del Ministerio Público de la Acusación .

Según la presentación judicial, el denunciante sostuvo que Ghione lo contrató para mantener un encuentro en su domicilio y afirmó que permaneció allí durante varias horas contra su voluntad. También aseguró que fue intimidado con armas de fuego y posteriormente recibió amenazas para que no relatara lo sucedido.

Las circunstancias que fueron denunciadas todavía son materia de investigación y aún no fueron determinadas judicialmente.

Como parte de la investigación, las autoridades allanaron la vivienda del artista y secuestraron armas de fuego . Su abogado defensor sostuvo que se encuentran debidamente registradas y que Ghione es legítimo usuario.

Ghione tuvo un paso destacado por Montecristo. Ámbito

Tras el procedimiento, el actor fue trasladado a la ciudad de Rafaela y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Por el momento, Ghione permanece detenido y todavía no se realizó la audiencia imputativa, por lo que tampoco existe una resolución judicial que establezca su responsabilidad sobre los hechos denunciados.

La trayectoria de Maxi Ghione como actor

Ghione construyó buena parte de su carrera en la televisión argentina y participó de numerosas ficciones. Entre sus trabajos aparecen Buenos vecinos, Cebollitas, Los únicos, Soy Gitano, Botineras, Casi Ángeles y Montecristo, donde interpretó a Ramón, uno de sus personajes más recordados.

También desarrolló una trayectoria cinematográfica y participó de películas como Cenizas del paraíso, Buenos Aires me mata y Aterrados.

Además de trabajar frente a cámara, se desempeñó como director y docente de actuación. Después de alejarse de Buenos Aires e instalarse en Santa Fe, comenzó una nueva etapa en la que estuvo vinculado con un emprendimiento gastronómico y continuó realizando actividades relacionadas con la formación artística.

El mensaje que publicó antes de quedar detenido

Horas antes de su detención, Ghione compartió en Instagram una publicación dedicada a su hijo, acompañada por diferentes fotografías de ambos.

“Batallar con quienes se interpongan en ese camino que te está llevando de a poco a resolver cada minuto eterno donde no podés encontrar las preguntas a esas respuestas que acechando viven abajo de tu cama”, escribió.

Luego agregó: “Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites. Pero también habrá gente buena que irá por la justicia que a cada uno corresponde”.

“No escuches ni sepas, no pienses ni analices; reí mientras puedas la cantidad de carcajadas que puedas, que te duela la cara de reír”, continuó.

Finalmente, concluyó el mensaje con un pedido: “Te pido solamente una cosa: confía en mí. El mundo no es lo que parece. Te amo sin fondo. Papá”.

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El problema de salud que atravesó desde su infancia

Ghione también habló públicamente en diferentes oportunidades sobre la otoesclerosis que padece desde los siete años. Se trata de una enfermedad hereditaria que, en su caso, le provocó un zumbido permanente y una pérdida progresiva de la audición.

En 2020 se sometió a una intervención quirúrgica después de la cual recuperó un 80% de audición en el oído derecho.

“Tenía una hipoacusia entre severa y profunda; eso quiere decir que cuando me sacaba los audífonos, me apagaba totalmente. Así que estoy muy feliz”, expresó en aquel momento.

Sobre lo que significó recuperar parte de su capacidad auditiva, agregó: “Lo primero que hice fue escucharle el corazón a mi hijo, porque no lo había hecho nunca desde que nació hace 14 años. Y recién estaba sentado, oyendo la lluvia. Ahora los sonidos me llegan en su versión original. Los escucho como son”.

Ahora, el actor permanece detenido en Santa Fe mientras avanza la investigación judicial por la denuncia en su contra y se espera la realización de la audiencia imputativa.