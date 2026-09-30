Visita del papa León XIV a la Argentina: el Gobierno designó a los funcionarios que organizarán su llegada al país

La unidad creada para coordinar la visita del pontífice será encabezada por Mariana Vello y funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Todos los cargos serán ad honorem.

El Gobierno oficializó la creación de una unidad ejecutora que dependerá de la Jefatura de Gabinete. Mariana Vello estará al frente del equipo que coordinará la organización de la visita papal.

El Gobierno oficializó la conformación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria que se encargará de organizar la visita del papa León XIV a la Argentina . La medida quedó establecida mediante el Decreto 1127/2026 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El organismo funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tendrá a su cargo la planificación de todas las tareas del Estado vinculadas con la llegada del pontífice.

Al frente de la unidad estará Mariana Vello , actual secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Según el decreto, cumplirá la nueva función ad honorem y sin dejar el cargo que ocupa actualmente .

La estructura se completa con cinco áreas operativas. La coordinación ejecutiva quedará en manos de Macarena María Orani , abogada que trabaja en la Jefatura de Gabinete, con rango de subsecretaria. La logística y la infraestructura estarán a cargo de Leandro Ariel Cano , subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

La coordinación de seguridad y emergencias fue asignada a Héctor Pedro Carlos Cajida , subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional . En tanto, el área de protocolo y relaciones institucionales será conducida por Lucas Navaridas , técnico de la Jefatura de Gabinete, y la de apoyo legal por el abogado Alejandro Patricio Amaro .

Al igual que Vello, todos los integrantes del equipo mantendrán sus funciones actuales mientras asumen las nuevas tareas.

La agenda del Papa

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Uruguay, al Aeroparque Jorge Newbery. Su primera parada será el Monumento al General San Martín. Luego mantendrá un encuentro con Milei en la Casa Rosada y participará de un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y presidirá una misa multitudinaria frente al Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y vísperas en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde oficiará una misa en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral, antes de regresar a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes. El miércoles 11, último día de su estadía, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Luján. Por la tarde partirá desde Ezeiza hacia Lima.