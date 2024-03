López Murphy le mandó un mensaje a Javier Milei antes de su discurso en el Congreso

El diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy se refirió al discurso que brindará este viernes el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias y envió un contundente mensaje al mandatario. “Cualquier extravagancia no le haría bien a la República ni al Gobierno”, advirtió el legislador.

“Yo he propuesto que haya presupuesto, no puede gobernarse sin presupuesto, es el corazón de la vida republicana”, destacó López Murphy. Y tras ello, alertó: “No es una monarquía despótica, no puede determinar los gastos sin autorización del Congreso”.