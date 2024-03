Los nuevos tres tercios en el Congreso

Si hay algo que evidenció esta nueva gestión es que la política ya no tiene tiempo. Las medidas buscan aplicarse sin mediar debate y los conflictos se olvidan en menos días: de las listas negras de diputados a la convocatoria al Pacto de Mayo pasaron tres semanas . El Gobierno avanzó sobre reformas ambiciosas pretendiendo que las instituciones se aceleren hasta llegar a los modos del mercado financiero. Aunque obtuvo triunfos valiéndose de los grises de los reglamentos -principalmente, en la conformación de comisiones a gusto-, el rechazo del DNU en el Senado y la caída de la ley ómnibus antes de votarse terminaron por exponer sus limitaciones.

La falta de experiencia previa de los legisladores de La Libertad Avanza (sólo 3 de 45 tenían experiencia parlamentaria a nivel nacional al 10 de diciembre) quedó desplazada por el hermetismo en sus declaraciones (se suelen ordenar detrás de la representación de Oscar Zago , presidente del bloque) y por no desteñir con sus ideales de campaña en las contadas intervenciones que les tocó dar a cada uno de sus representantes. Justamente las promesas que realizaron en circunstancias preelectorales son las que movilizan inquietudes en los diputados , que pretenden acelerar iniciativas más allá de las comandas económicas que bajan de Casa Rosada .

Javier Milei Diputados La Libertad Avanza.jpg Diputados de La Libertad Avanza con Javier Milei.

Su tercio lo completa el bloque del PRO, decididamente oficialista luego de la ruptura de Juntos por el Cambio y con la unidad interna que elegirá a Mauricio Macri como próximo presidente del partido. Con una identidad desdibujada por apropiarse de la agenda libertaria (“vi como el Presidente nos venía robando las banderas que eran nuestras, que éramos paladines del cambio", dijo el senador Luis Juez en el debate del DNU), encontraron en la derrotas legislativas de Javier Milei una oportunidad para ser quienes conviertan en ley los proyectos que ideó el candidato más votado en las elecciones. En la última semana, y para blindar un posible nuevo traspié, presentaron iniciativas que buscan hacer ley lo que se decretó: desregulación a alquileres, reforma laboral y sociedades anónimas en el fútbol.

Congreso: los desalineados de Juntos por el Cambio, el tercio acuerdista

Como los dos extremos no se van a encontrar, lo fundamental es mirar al centro. Allí aparece el tercio acuerdista, que tiene la llave para destrabar quórums y mayorías. Con votos decisorios en el Senado y 65 diputados combinados, la Unión Cívica Radical (34), Hacemos Coalición Federal (23) e Innovación Federal (8) se encuentran en una situación tan paradojal como promisoria: no son bloques mayoritarios pero su postura definirá cada votación. Es allí donde va a buscar el Gobierno y es por eso que en los últimos días Guillermo Francos, ministro del Interior, combinó reuniones con Rodrigo de Loredo y Miguel Pichetto, líderes de los espacios.

Innovación Federal es la bancada minoritaria y más heterogénea. De raíz justicialista, sus integrantes son rionegrinos, salteños y misioneros que se corresponderán con los intereses de sus gobernadores. Esta condición demarca también la actual interna del radicalismo. "Los que tienen obligaciones gubernamentales no quieren ir tan de frente a la guerra con Milei", señalan para este medio desde el bloque de la UCR, en donde los mandatarios marcan la cancha al oficialismo para darle institucionalidad y confrontan con los combativos a través de dos modalidades: intercambios de comunicados y desplantes en los recintos. Facundo Manes y Martín Lousteau ("la presidencia nacional del partido es un cargo sin importancia", apuntan) son los referentes del ala dura que se encuentra cada vez más aislada y expuesta.

"Hoy, si preguntás, la mayoría está a favor de derogar el DNU. Pero están en ese famoso brete de quedar posicionados como casta y del kirchnerismo", ejemplifican, en lo que va a ser un nuevo round de una interna que casi terminó con una ruptura en diciembre, se agudizó en la votación de la ley ómnibus y en la última semana terminó por plantear posturas contrapuestas entre los que quieren darle herramientas de gobernabilidad a Milei y los que quieren discutirlas. “La interna es más improvisada de lo que parece, pero está planteada para que se siga profundizando, sin que sea nada personal con Lousteau”, afirman. Mientras tanto, continúan siendo flanco de ataques de trolls: la senadora Edith Terenzi denunció haber sido amenazada luego de votar en contra del decreto presidencial.

Diputados UCR radicalismo Dentro del bloque radical convive la interna. Foto: NA.

Hacemos Coalición Federal (HCF) es uno de los ganadores políticos en estos primeros 100 días. Ni la Coalición Cívica ni los diputados federales que la integran podrían haber tenido el impacto con el que cuentan si no se hubieran reunido. Les sobran nombres de peso (Pichetto, Massot, Stolbizer, Monzó, Fein) para proponer iniciativas y marcar el rumbo legislativo que tomarán los proyectos. Incluso con su heterogeneidad (conviven el Partido Socialista santafesino con el liberal López Murphy), han sostenido un nivel de organicidad que se explicitó en la última propuesta de reforma jubilatoria, donde -con excepción de los influidos por sus gobernadores- casi no tuvieron fisuras. Se prevé que mayoritariamente se opongan al DNU de Milei, pero algunos de sus miembros expresaron no tener intención de debatirlo en el corto plazo y pueden complicar el quórum.

Congreso: Unión por la Patria, entre la propuesta y la resistencia

Si el gobierno de Macri gestó el Frente de Todos, el inicio de la presidencia libertaria despertó una sistematicidad en el parlamento peronista en encuentros semanales en donde todos sus sectores se reúnen y acuerdan una línea que ejecuta el presidente del bloque de Diputados. El santafesino Germán Martínez opera como portavoz de Unión por la Patria y canaliza la visión de una oposición que se centra en un discurso de institucionalidad y economía doméstica. “Estamos tratando de evitar que Milei destruya cosas que le van a hacer mucho daño al país y nos va a costar mucho revertir", sostiene un miembro de la bancada que reconoce que hay que aguardar para una contrapropuesta: “Por ahora, el programa es de resistencia y de defensa de los sectores".

La conducta del bloque es incorporarse a toda expresión de oposición legislativa y resguardarse de nuevas fugas provinciales, contemplando dos debates tan fundamentales para el Gobierno como disputados en el conteo de votos: el DNU y la nueva ley ómnibus. “Las fugas que ocurrieron ya se dieron, pero no veo riesgo próximo", se esperanzan dentro de Unión por la Patria, donde pronostican que las medidas económicas profundizarán un descontento social que los escogerá como alternativa: “Nosotros con mucha humildad estamos esperando el momento para reencontrarnos y construir con nuestros votantes y los votantes de Milei una propuesta nueva".

Unión por la Patria Diputados Diputados de Unión por la Patria. En el centro, Germán Martínez. Foto: Agencia Télam.

En este tercio se incorporan también los cinco diputados del Frente de Izquierda, que insisten en la movilización callejera como metodología de acción política. Aunque sus posiciones son más volátiles, se vienen consolidando como frente antagonista el sector legislativo que se corresponde con gobernadores patagónicos: el neuquino Rolando Figueroa instó a dos parlamentarios a constituir unibloques que se opusieron a las iniciativas oficialistas; el partido del santacruceño Claudio Vidal votó en contra hasta la posibilidad de que Javier Milei pueda salir del país; el chubutense Ignacio Torres no da muestras de tregua a pesar de su identificación con el PRO; el rionegrino Alberto Weretilneck no se mueve de su oposición. El conflicto que abrió el Presidente con la región aún tiene heridas abiertas.

Cámara de Diputados: cómo están compuestos los bloques

Los bloques de la Cámara de Diputados están compuestos de la siguiente manera:

Unión por la Patria : 99 diputados.

: 99 diputados. La Libertad Avanza: 40 diputados.

40 diputados. PRO : 37 diputados.

: 37 diputados. Unión Cívica Radical : 34 diputados.

: 34 diputados. Hacemos Coalición Federal : 23 diputados.

: 23 diputados. Innovación Federal : 8 diputados.

: 8 diputados. Frente de Izquierda : 5 diputados.

: 5 diputados. Independencia : 3 diputados.

: 3 diputados. Por Santa Cruz : 2 diputados.

: 2 diputados. Producción y Trabajo : 2 diputados.

: 2 diputados. Buenos Aires Libre : 2 diputadas.

: 2 diputadas. Creo : 1 diputada.

: 1 diputada. Movimiento Popular Neuquino: 1 diputado.

Senado: cómo están compuestos los bloques

El Senado cuenta con los siguientes espacios: