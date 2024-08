Martín Lousteau, tras ser nombrado al frente de la Bicameral de Inteligencia: "No hay plata para alimentos pero sí para gastos reservados de la SIDE"

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Senadores, Martín Lousteau, brindó una entrevista en Radio 10 y, luego de ser nombrado al frente de la Bicameral de Inteligencia , cuestionó la distribución del ingreso realizado por el Gobierno de Javier Milei: "No hay plata para los alimentos pero sí para gastos reservados de la SIDE".

En una entrevista con Gustavo Sylvestre, Lousteau dio sus primeras declaraciones luego de ser confirmado al frente de Inteligencia en el parlamento: "No hay plata para algunas cosas, no hay plata ni vocación para distribuir los alimentos, pero hay 100 mil millones de pesos para gastos reservados en la SIDE . Hay sobre todo para que el Presidente viaje y haya gastado holgadamente más de 1 millón de dólares y que son personales".

"Pero sobre todo hay plata para no cobrarle a los que blanquean, para no cobrarles un peso a los que nunca quisieron pagar impuestos en la Argentina. Hay plata para bajarle el impuesto a los bienes personales a los ricos de manera escandalosa. Hay plata para la SIDE, pero no hay plata para los jubilados", agregó.