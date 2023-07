 Lousteau sobre JxC: "Hay una parte que se encierra cada vez más"

"Veo con preocupación que hay una parte de la coalición que se encierra cada vez más , en una parte del PRO, que además tiene un tono agresivo y de descalificación, de no querer dialogar ni incorporar la mirada del otro", agregó el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) .

Martín Lousteau vs Jorge Macri, una interna que se acrecienta

Martín Lousteau respondió, además, a las críticas por parte de su principal competidor, Jorge Macri, quien apuntó contra su figura por haber integrado el gobierno de Cristina Kirchner. "Mi pasado es público, creo que algunos a veces tratan de ocultar el de ellos. A mí me llama mucho la atención que si quieren que sea diputado o que encabece una lista, eso no es un problema para ellos, pero cuando quiero competir en la Ciudad, parece que es un problema".

El economista expresó "pena" frente a la negativa del exintendente de Vicente López de dialogar en las vísperas de las PASO porteñas: "Es una pena que no quiera debatir y que ahora no quiera dialogar. Creo que lo que necesitamos es escucharnos y además poder contrastar propuestas, que los vecinos puedan contrastarlas".

"Después, el 14 ver que es lo mejor de cada una de las propuestas para llevarlo adelante. Me parece que ese es el método para mejorar lo que pasa en la Ciudad, y de hecho es el método para mejorar en política. Es una pena que esté en este estado de ánimo que no conduce a nada".

Jorge Macri Martin Lousteau.jpg Martín Lousteau y Jorge Macri, precandidatos a Jefes de Gobierno porteño.

Jorge Macri se niega a un debate con Lousteau

El exintendente de Vicente López habló este miércoles con la agencia Noticias Argentinas donde respondió la acusación de Lousteau sobre la negativa a participar en los debates públicos y su crítica a las propuestas del PRO. "Que él hable de lo que quiera. Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños. Me lo cruzo ocasionalmente. No es una persona con la que tenga relación", dijo.

A continuación, manifestó que con el senador radical "no hemos compartido ámbitos comunes de trabajo" solo "hemos hecho algunas acciones en la Ciudad" pero remarcó que "no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar".

El domingo, Macri defendió su gestión en la provincia y también aprovechó para chicanear a su rival radical en las PASO por su paso por el Banco Provincia. “¿En qué Gobierno Lousteau manejó más gente en el BAPRO que yo en Vicente López? El de Felipe Solá ¿Le fue bien? ¿Lo eligió la gente o lo puso alguien ahí? Yo siempre estuve en el mismo lugar", dijo en declaraciones por FM Milenium.