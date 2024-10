Luis Barrionuevo fue internado de urgencia en el Sanatorio Güemes

Barrionuevo, de 82 años, lleva 39 años al frente del gremio de gastronómicos y es uno de los hombres fuertes del sindicalismo argentino, pese a no integrar personalmente la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) .

Sin embargo, en abril, Barrionuevo abandonó su apoyo al gobierno libertario tras calificar a sus medidas económicas como una "pandemia sin virus". Además, afirmó que Milei “está haciendo las cosas mal” porque “la gente no puede seguir esperando”.

“Tiene que haber una política que tenga que ver con la producción, el trabajo y el empleo. Estamos ante una severa circunstancia donde el Gobierno tiene que entender que lo que quiere hacer el Presidente no lo puede hacer con el costo de los trabajadores y las empresas. No tienen un plan económico serio; al contrario, vamos por un camino que no tiene salida”, afirmó.

Más atrás en el tiempo, el titular de UTHGRA mantuvo un fuerte vínculo con el expresidente Carlos Menem, durante la década de los 90, a quien respaldó durante la campaña. Tras la victoria del riojano, fue nombrado al frente de la Administración Nacional del Seguro de Salud (Anssal).

En aquel entonces, Barrionuevo se declaró "re contra alcahuete" de Menem y fue protagonista de una histórica frase cuando dijo que hay que "dejar de robar al menos dos años", tras admitir que "nadie hace la plata trabajando".