Elecciones en Brasil: Scioli aseguró que hace falta "reconfigurar alianzas" entre los países

Scioli explicó que el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, el único órgano con competencia electoral, dará a conocer "en cadena nacional" los resultados después de las 20, pero aclaró que de todas maneras a las "17.30 va a haber una tendencia, porque a las 17 termina la votación".

En referencia al último tramo de esta campaña, Scioli detalló que Lula "concentró todo su esfuerzo en apelar al voto útil" para que la sociedad concurra a sufragar y tratar de imponerse en primera vuelta, con una "mensaje al centro y al electorado independiente".

En tanto, Bolsonaro puso el eje en "hacer ver las mejoras en la economía, la baja del desempleo, la inflación negativa y el crecimiento de la economía" que se vieron durante su gestión.

También explicó que hay una región que tiene la "mayor atención" por sus resultados, y es la que "agrupa a San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais que congrega gran parte del electorado". Scioli remarcó que "las encuestas predicen una victoria de Lula y la gran duda es si define el primera vuelta o va a tener que ir a segunda vuelta, que sería el 30 de octubre", pero recordó que "encuestas son encuestas" y no hay nada dicho.

Se refirió entonces a la relación bilateral, al recordar que cuando comenzó su tarea como embajador "Brasil había dejado de ser el primer socio comercial argentino", pero "a partir de allí hubo avances muy grandes".

En esa línea destacó que ayer presentó en la ciudad de San Pablo su propuesta de "Acuerdo de Integración con Brasil", un trabajo elaborado junto al equipo argentino que proyecta la segunda etapa de "una integración profunda" con el socio mayor del Mercosur en un contexto de crisis global.

En este punto Scioli dijo que se atraviesa una "etapa en la cual hay que reconfigurar las alianzas" porque "Brasil necesita el gas de Argentina, y hay una demanda mundial de minerales y hacia el complejo agroalimentario".

"Juntos somos una potencia", sintetizó el exgobernador bonaerense.

Para Scioli, los dólares que hoy necesita el país "los va a generar el agro, el sector de la energía y el sector minero", por lo que abogó por "buscar grandes acuerdos nacionales como los países que han salido de profundas crisis".

https://twitter.com/danielscioli/status/1576298525268201473 Acuerdo de integración binacional.



La integración estratégica con Brasil es una política de Estado.



Juntos podemos garantizar la integración comercial, energética, financiera y alimentaria para generar más exportaciones, trabajo y dólares para la Argentina. pic.twitter.com/EALcULHdSJ — Daniel Scioli (@danielscioli) October 1, 2022

La contienda electoral reviste gran interés para Argentina porque se trata del principal socio comercial. Igualmente, durante el actual Gobierno de Bolsonaro hubo varios momentos de tensión con la administración de Alberto Fernández.

"El gran objetivo era reconstruir una relación que atravesaba el peor momento de su historia. No fue sencillo. Con ese pragmatismo y experiencia que he acumulado dije, bueno, hay que buscar un punto de interés común", repasó.

Scioli confía en aumentar las exportaciones y "dólares para Argentina"

Sobre el Acuerdo de Integración, el dirigente expresó: "También componen esta política de Estado las inversiones binacionales, la profundización de los bancos de desarrollo en América del Sur y la integración financiera para aumentar el comercio bilateral con estabilidad monetaria".

Las principales áreas de los entendimientos son "educación, armonización regulatoria del intercambio agroalimentario y obras de infraestructura energética y logística", enumeró el argentino. También se pondrá el foco en la integración industrial, turística, educativa, en infraestructura y ciencia y tecnología. "Identificamos acciones para recrear esa alianza virtuosa que genere un bloque geopolítico relevante", sostuvo.

Con ese tono, Scioli visualizó: "Juntos podemos garantizar la integración comercial, energética, financiera y alimentaria para generar más exportaciones, trabajo y dólares para la Argentina".

Asimismo, siguió con su entusiasmo: "Imagínense si con las características ideológicas de este Gobierno [el de Bolsonaro] pudimos avanzar y batir récords de exportación, estoy convencido de cuántas más cosas podemos llegar a hacer en la etapa que se viene".

Para concluir, Scioli se hizo lugar para bromear y comentar una anécdota con el actual presidente de Brasil. En concreto, repasó el trasfondo de una conocida fotografía entre ambos, cuando Scioli le dio un pastel para celebrar el aniversario de la relación bilateral: "Estoy con Bolsonaro en esa famosa foto con una torta prendiendo la velita, me estaba quemando el dedo y le digo: 'No te das cuenta de que me falta un brazo, ayudame con la vela'".