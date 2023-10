Macri presentó su segundo libro en una sinagoga de Miami

Luego, la conversación fue y vino relacionando el contenido de este nuevo libro "Para qué. Aprendizajes sobre liderazgo y estrategias para ganar el segundo tiempo", con la actualidad política argentina. No faltó una referencia al escándalo que involucró al ex jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

“Creo que va a haber una profunda reflexión de los argentinos en estos días antes de las elecciones -expresó Macri ante la pregunta de Campanella acerca de si se va a involucrar más en la campaña de Bullrich- y Patricia va a ser presidenta porque, como sabiamente dice, hay que ordenar el país para que vengan esos 20 años de crecimiento que estamos soñando (…) yo estuve hace poco en Córdoba haciendo campaña con Patricia y una abuela me abrazó llorando porque sus nietos se fueron a Australia. Eso me duele y es lo que trajo este gobierno que ya termina”, agregó.

Sobre el final, y en elíptica referencia a Javier Milei, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue enfático: “Solamente Juntos por el Cambio tiene la experiencia, el músculo y la estructura suficiente como para enderezar el país. Con las ideas de la libertad pero sin que ningún autoritario decida por nosotros, tenemos que cuidar lo que se logró del 2015 al 2019 (…) ahora estamos en el séptimo subsuelo, pero me pasa cuando camino por la calle que la gente me dice ‘ahora entiendo’. Crecimos, y ya nos dimos cuenta de que nada es de un día para otro. Es imposible seguir con el infantilismo de que todo es gratis y no hay responsabilidad”.

Luego de la exposición, visiblemente satisfecho, Norberto Spángaro, presidente de MIArgentina, sostuvo que “Macri es así como se lo ve, muy humano, muy simple (…) y estoy completamente de acuerdo con él en que estos días serán fundamentales para que los argentinos reflexionemos, no sólo acerca de que el kirchnerismo se debe terminar definitivamente, sino que, por otro lado, no necesitamos otro mesiánico. El futuro de la Argentina es Juntos por el Cambio”.

Antes de partir de regreso a Buenos Aires, el expresidente firmó ejemplares de Para qué en un recinto apartado de la sinagoga.