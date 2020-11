Cambiemos toma posición tras semana crítica por irrupción Carrió

La otra duda en la interna de Juntos por el Cambio es hasta cuándo Larreta podrá mantener el equilibrio que pretende para reforzar la alianza, sin dejar heridos. Un movimiento que viene practicando el jefe porteño, convencido en que la cohesión será su sustento para los sueños mayores al los que aspira. Sin embargo, en ese caso, falta la definición del radicalismo, socio clave del PRO en cualquier intento electoral, pero además con piezas en el Senado, que el grupo de Carrió no tiene, para votar a Rafecas. En ese sentido ya se anticipó, el fin de semana, Alfredo Cornejo, contra los dichos de Carrió. Dijo que creía “que tenemos que estar más unidos que nunca y que no nos sobra nadie. No tenemos que tirar a nadie por la ventana”.