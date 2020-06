Ginés le respondió a Macri: "Es ejemplo de democracia como actuó la Argentina" ante el Covid

Este trabajo social generó, de acuerdo a González García, la posibilidad de obtener respiradores, reactivos y ampliar en 80 días el sistema hospitalario como si se tratase de "una estrategia de crecimiento chino por la expansión".

En ese sentido, consideró que "es un ejemplo de democracia como ha actuado la Argentina", a modo de crítica al documento que contó con la rúbrica de Macri, líderes mundiales, Premios Nobel y organizaciones políticas.

"Que me digan a mí qué medidas más certeras y concretas puede tomar un Estado que cuidar a todos sus habitantes", puntualizó, y, como una forma de restarle importancia a los dichos de la carta, apuntó: "Hay dirigentes que dicen esas cosas".

En ese mismo tono, respondió a las palabras de Alfredo Cornejo, diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, quien aseveró que "el gobierno exageró para meter miedo": "Hay otra oposición que claramente entiende que tenemos que tener acuerdo en cómo tratamos la pandemia".

"Él (por Cornejo) tiene una interna y él quiere ser el duro, el que está con el gobierno", indicó González García y reiteró "la unidad política" con todos los funcionarios.

Por otro lado, pidió a la sociedad sentir orgullo por los elogios internacionales que cosecha Argentina por la manera en que atraviesa la pandemia: "El mundo que nos elogia, cosa que habitualmente no sucede con Argentina,"

"Ese tipo de política que es tan exitosa la tenemos que mantener y para mantenerla hay que seguir cuidando que no explote la cantidad de casos, que no se expandan los casos de manera que no lo podamos controlar", enfatizó, y agregó: "La única receta efectiva verdadera es la cuarentena".