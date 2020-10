Majdalani, muda en Dolores; Arribas, sin poder salir del país por Cámara y otro revés a Nieto

En tanto, en la otra causa de espionaje que se sigue en Lomas de Zamora, los fiscales ante la Cámara Federal de La Plata Diego Iglesias y Oscar Gutiérrez Eguía rechazaron un planteo de Darío Nieto, el secretario del expresidente Mauricio Macri para anular parte de la causa de espionaje ilegal (incluido el contenido de su celular y la decisión de compartir su contenido como prueba para otras causas), a la vez que se pronunciaron por desestimar un recurso de Arribas que insiste en que la megacausa pase a Comodoro Py. Nieto trataba de que se anule tanto el allanamiento a su domicilio como los hallazgos en su teléfono.

Adicionalmente, en el dictamen, los fiscales de La Plata consideraron que la Cámara de La Plata esa jurisdicción es competente para resolver, y que el juez Juan Pablo Augé es el que “primero previno y que primero conoció el caso”. Lo señalaron por “complejizar” la causa con sus insistentes pedidos para mudar el caso.

“Es cierto que las defensas o querellas pueden y deben ejercer/peticionar sus derechos/beneficios al amparo de las normas que regulan el procedimiento, aún a riesgo de complejizar el desarrollo de una investigación produciendo demoras en el avance de la misma, si entienden que ese el camino correcto de sus derechos, tal como está sucediendo en este procedimiento, en donde, si bien ya estaba zanjada la cuestión de la competencia, no obstante se pretende con ello su remisión a otra jurisdicción, pero ello no puede ejercerse en detrimento de las garantías constitucionales y de las normas que deben regir el procedimiento”, advirtieron los fiscales respecto de los planteos de Arribas. En breve, el ex-Señor 5 podría cosechar un revés de la Cámara platense. De todas formas, si ese escenario se da, sería Casación la que termine de resolver qué jurisdicción queda a cargo.

Arribas cosechó duras consideraciones en su queja a no poder salir del país. En Dolores, ya había tenido que dejar su pasaporte. “La presunción de riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento del proceso que genera la solicitud de Arribas no puede ser despejada por ninguna de las razones invocadas en el recurso de apelación. En cuanto al riesgo de fuga, es de toda evidencia que el menor control que naturalmente ejercen las autoridades nacionales sobre cualquier persona que sale del país se acrecienta en este caso porque el nombrado no puede dar precisiones de los lugares o países europeos en los cuales permanecerá”, lo fulminó.

Tampoco sobre cruzar a Brasil: “La autorización sólo podría justificarse, como suele suceder en casos de delitos graves, en la medida en que se sumen razones de humanidad o justicia que deban prevalecer, cosa que no ocurre aquí”. Dijeron que no se justifica entorpecer el avance de la causa solo bajo el justificativo de su actividad laboral.