Incendio en el Edificio Libertad de la Armada: Las impactantes imágenes de la columna de fuego

Los bomberos acudieron de manera inmediata hasta el edificio Libertad de la Armada y ya logaron controlar el foco que lo originó. Confirmaron que no hubo ningún herido.

Los bomberos ya lograron contener el fuego y todo el personal fue evacuado del Edificio Libertad.

La mañana de este jueves se vio alterada en el barrio porteño de Retiro por un incendio que generó preocupación en el Edificio Libertad , sede principal de la Armada Argentina, ubicado sobre la calle Comodoro Py al 2000, muy cerca de los Tribunales Federales. Las llamas y el intenso humo fueron captados por diferentes usuarios que se encontraban cerca del lugar.

Como medida preventiva, todas las personas fueron evacuadas. Solo un hombre necesitó atención médica y fue asistido por personal del SAME , que desplegó una importante dotación con 20 móviles en la zona.

La emergencia tuvo otro episodio inesperado: una ambulancia que se dirigía hacia el lugar volcó a metros del predio, sobre la avenida Comodoro Py. Bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER) asistieron rápidamente al conductor y a un médico que viajaban en la unidad. Ambos fueron derivados al hospital Fernández con politraumatismos, aunque fuera de peligro.

También participaron del operativo unidades cisterna, brigadas especiales y equipos de rescate, que reforzaron el trabajo para garantizar la seguridad en el perímetro.

Qué se sabe hasta ahora del origen de las llamas en el edificio Libertad

El incendio en el Edificio LIbertad se originó en el polígono de tiro, un sector próximo a la playa de estacionamiento y sin conexión directa con el edificio central. Al tratarse de un lugar donde puede haber material peligroso al contacto con el fuego, se temía que se generaran más focos de incendio.

A pesar de que los Bomberos de la Ciudad trabajaron intensamente hasta pasado el mediodía, cuando lograron controlar las llamas, todavía no pudieron dar un motivo por el cual se originó el incidente. Se esperan más novedades cuando avancen las investigaciones.