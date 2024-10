Manuel Adorni confesó que se anotó al casting del primer Gran Hermano

El vocero presidencial le confesó a "Yuyito" González que se anotó porque "no tenía nada para hacer", pero lo abandonó en la segunda etapa.

Manuel Adorni se anotó al casting del primer Gran Hermano porque "no tenía nada para hacer".

El vocero presidencial Manuel Adorni reveló este miércoles en el programa de Amalia "Yuyito" González -pareja del presidente Javier Milei - que se había anotado en el casting para la primera edición del reality de Gran Hermano porque "no tenía nada para hacer", pero lo abandonó en la segunda etapa.

El portavoz estuvo en el programa Empezar el Día que conduce la exvedette, quien le pidió que se presentara a cámara "tipo casting de Gran Hermano", a lo que Adorni respondió: "¿Sabés que al primer casting yo me anoté? Al primero de todos, en el año 2000 o 2001".

Esto tomó por sorpresa a Yuyito, quien le consultó el por qué de esta decisión, algo que el vocero respondió con sinceridad: " No tenía nada para hacer, era un inconsciente total" . Además, le aseguró que tenía 18 años cuando ocurrió.

No obstante, dijo haber abandonado el casting en la segunda instancia porque se dio cuenta "que era un delirio". "Han pasado muchos años, no recuerdo si había terminado el secundario o lo estaba terminando. No se qué quería, son esos delirios que uno tiene de chico", agregó.