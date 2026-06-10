Como Manuel Adorni, Federico Sturzenegger también adhirió al régimen simplificado de Ganancias

Luego de que se dieran a conocer las solicitudes del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, también se confirmó la adhesión del ministros de Desregulación y Transformación del Estado. La ley de Inocencia Fiscal prevé que accedan al sistema de Impuesto a las Ganancias Simplificado solo las personas que tengan ingresos hasta $1.000 millones al año o un patrimonio de $10.000 millones.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adhirió al régimen simplificado de Ganancias previsto por el ARCA tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, según confirmaron fuentes cercanas al funcionario. Así, se suma al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quién se adhirió este martes 10 de junio.

Según establece el sitio de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), este régimen implica una “ nueva forma de declarar y pagar impuestos pensada para las personas que cumplen con sus obligaciones ”. Así, el organismo recaudador abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal , tomando un enfoque en el que el contribuyente es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

El régimen simplificado habilitado tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. En la práctica, ARCA predetermina el impuesto y pone a disposición la información de la Declaración Jurada , donde el ciudadano tendrá la opción de modificar o agregar información de ser necesario. De haber una discrepancia, el organismo solo se focaliza en lo que se facturó y en los gastos deducibles y deja por fuera los gastos personales o cambios patrimoniales.

La noticia de que tanto Adorni, su esposa y ahora Sturzenegger hayan adherido al régimen implementado en febrero generó críticas de diversos sectores. Desde el entorno del ministro de Desregulación aseguraron que la decisión del funcionario simplemente fue "optar por un mecanismo más sencillo" para presentar la declaración de Ganancias.

En esta línea, remarcaron que "más de 80.000 argentinos ya adhirieron a este régimen" que está disponible para los contribuyentes que califiquen, sin diferencias. Así, fuentes cercanas al Ministro explicaron a Ámbito que presentar la adhesión como algo irregular o extraordinario "es incorrecto".

Ley de Inocencia Fiscal: los cambios que busca aprobar el Gobierno

Más allá de las adhesiones de los funcionarios, el tema volvió a estar en el centro de la agenda política debido a que el Gobierno envió un proyecto de reforma a la Ley de Inocencia Fiscal que contempla recomendaciones de contadores para dotar al nuevo mecanismo de mayor seguridad para que los contribuyentes puedan entrar a Ganancias Simplificado sin ser fiscalizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre los cambios más relevantes, se eliminan los límites de ingresos y patrimonio que hasta ahora impedían el ingreso de los grandes contribuyentes nacionales.

Hasta el momento, el esquema estaba reservado para personas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones o un patrimonio máximo de $10.000 millones. La nueva redacción elimina esas restricciones y también deja sin efecto una disposición que impedía expresamente a los grandes contribuyentes utilizar dólares no declarados dentro del sistema.

La iniciativa también incorpora cambios en el criterio utilizado para detectar discrepancias entre lo declarado por los contribuyentes y las estimaciones realizadas por ARCA. El porcentaje máximo permitido se mantiene en el 15%, pero ahora se establece además un piso mínimo para evitar observaciones por diferencias de montos insignificantes.

De esta manera, la diferencia deberá superar el 15% del impuesto declarado y, al mismo tiempo, exceder el 5% del umbral previsto por la Ley Penal Tributaria para el delito de evasión, actualmente fijado en $100 millones.

La modificación responde a un planteo realizado por profesionales en ciencias económicas durante una reunión que mantuvieron semanas atrás con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de ARCA, Andrés Vázquez. El objetivo es evitar que los contribuyentes queden expuestos por diferencias porcentuales elevadas que, en términos absolutos, representen montos reducidos.

Además, los grandes contribuyentes que ingresen al régimen simplificado podrán utilizarlo para la confección de sus declaraciones juradas sin necesidad de informar patrimonio inicial, patrimonio final ni el denominado "consumido", entre otros requisitos que sí contempla el esquema tradicional.