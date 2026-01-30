Manuel Adorni fue designado dentro del Directorio de YPF + Seguir en









El actual jefe de Gabinete ocupará el lugar que tenía su predecesor, Guillermo Francos, que no se desprenderá de responsabilidades. Ejercerá funciones ad honorem.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación. Presidencia

En calidad de representante del oficialismo, Manuel Adorni fue designado por el Gobierno nacional dentro del Directorio de YPF con Acción de Oro, que implica que tiene poder de veto para determinar decisiones estratégicas. Hasta ese momento, esa potestad estaba en manos del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien fue desplazado de esa banca pero continuará en la mesa directiva.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El acto de firma que terminó por oficializar la medida fue realizado este viernes por la mañana en las oficinas que tiene la compañía YPF en el barrio porteño de Puerto Madero. Según pudo conocer este medio, el jefe de Gabinete renunció a la remuneración correspondiente a este cargo y cumplirá funciones bajo un régimen ad honorem.

En la misma ceremonia también se concretó la llegada del exdiputado nacional del PRO, en representación de La Pampa, Martín Maquieyra. Tanto su llegada como la de Adorni fueron posibles por la renuncia del exsecretario de Energía Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y el exvicejefe de Gabinete José Rolandi. Ambos adujeron motivos personales.

Guillermo Francos Manuel Adorni Adorni ocupará la silla de Francos en YPF. La asunción de Adorni y Maquieyra repercutirá en los registros oficiales de la compañía la próxima semana, cuando también quede asentado en la Bolsa de Nueva York. El actual jefe de Gabinete ingresará a la mesa como Director Titular Clase A y será el único funcionario con esa jerarquía. Los demás son 17 directivos -entre titulares y suplentes- Clase D, que representan al sector privado y público como representantes designados de accionistas minoritarios.

Directorio de YPF: quiénes lo conforman Además del CEO Horacio Marín, el Directorio de la compañía energética nacional está compuesto por Lisandro Catalán, Guillermo Francos, Eduardo Ottino, Guillermo Koening, Emiliano Mongilardi, César Biffi, Andrea Confini y Gerardo Canseco. A ellos se sumarán Manuel Adorni y Martín Maquieyra.

Como directivos suplentes se encuentran Santiago Martínez Tanoira, Silvia Ayala, Mauricio Martín, María Martina Azcurra, Carla Matarese, Pamela Verasay y Julio Schiantarelli.