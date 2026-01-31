Guillermo Michel: "Hoy el peronismo no tiene una conducción clara"

En un mano a mano con Ámbito, el diputado de Unión por la Patria alertó que si el PJ no cambia, le será "muy difícil" ganar las elecciones, consideró que Axel Kicillof debe demostrar su vocación de conducción y cuestionó, con dureza, la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

En la previa al inicio de las sesiones extraordinarias , el diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel dialogó con Ámbito sobre la agenda parlamentaria que se viene. A propósito de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el legislador nacional fue muy crítico, entre otros ítems, por el impacto que tendrá en las arcas provinciales. Al mismo tiempo, el entrerriano cuestionó con dureza el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que crea la iniciativa y las implicancias que podría tener para los fondos de la Anses. "Una ley no genera puestos de trabajo", aseguró. En cambio, el dirigente peronista no se mostró tan distanciado del gobierno de La Libertad Avanza por el nuevo Régimen Penal Juvenil, que comenzaría a tratarse en Diputados en los próximos días.

En otro tramo de la entrevista, el referente del PJ entrerriano, contador y extitular de la Aduana durante el gobierno de Alberto Fernández, apuntó contra la conducción de su partido. Si bien no dio nombres propios, remarcó: "El peronismo tiene que reconfigurar la conducción, porque de esta forma le estamos cediendo la agenda al oficialismo".

"Si pensamos que podemos seguir desde el peronismo hablando únicamente de la interna de AMBA y de los problemas de AMBA, y no hablar del resto de las provincias, vamos a tener un serio problema para poder volver a conectar con la sociedad", recalcó más adelante. De paso, le envió un mensaje al gobernador de la provincia de Buenos Aires: "Tiene que decidir él si quiere convertirse en el jefe y proyectar su figura a todo el país, no solo a la Provincia".

Periodista: Con otros diputados de UP presentó una “contrapropuesta” a la reforma laboral. ¿En qué puntos considera que es superadora a la del oficialismo?

Guillermo Michel: A ver, ¿es necesario modernizar el marco normativo laboral? Sí, es necesario. Estamos de acuerdo en hacerlo. Hay un problema, hay un hecho de facto que demuestra que es necesario modificar las leyes. ¿Por qué? Hoy, a rasgos, de 22 millones de personas ocupadas, 10 están en la informalidad . Claramente, el marco normativo laboral tiene que ser modificado. Ahora, lo que el Gobierno tiene que explicar es: ¿por qué en una supuesta ley de modernización laboral está tocando casi un punto del PBI del superávit? En el 191, introduce la principal modificación del Impuesto a las Ganancias para empresas, bajándole la alícuota del 35 al 31,5, que beneficia fundamentalmente a 144 empresas, y que perjudica no sólo al Tesoro Nacional, sino fundamentalmente a las provincias. Mi provincia, Entre Ríos, pierde $ 81.000 millones este año , si se aprueba esa baja. Segundo, el Gobierno tiene que explicar por qué esta modernización laboral crea el FAL, que desfinancia al Sistema de la Seguridad Social. Esos tres puntos de contribuciones que se van a dejar de aportar al ANSES y van a ir a un fondo específico, que van a administrar unas mini AFJP para pagar indemnizaciones, desfinancia a los jubilados en US$ 3000 millones . Alguien tiene que explicar por qué los jubilados, en un sistema deficitario como es el ANSES, que hoy no sólo no alcanza con el aporte y las contribuciones, sino que se nutre de IVA o del impuesto a los débito y crédito bancario, que van al ANSES para financiar las jubilaciones, tienen que pagar las indemnizaciones de las grandes empresas. Y, sobre todo, el que tiene que dar explicaciones de esto es el Fondo Monetario Internacional.

P.: ¿Por qué el FMI?

G.M.: Antes eran muy celosos cada vez que se impulsaba una moratoria previsional. Ahora, alguien del FMI tiene que decir por qué este régimen, que afecta casi 0,5 puntos del PBI, puede avanzar y cómo se piensa financiar al sistema de jubilaciones con esta pérdida.

P: Y más allá de estos cuestionamientos, el Gobierno plantea que con la sanción de su ley, se crearán nuevos puestos de empleo. ¿Coincide?

G.M.: Una ley no genera puestos de trabajo, lo que genera puestos de trabajo son una economía creciendo y un proceso de sustitución de importaciones. Me remito al proceso del 2003 al 2009: no se modificó una sola ley laboral y se crearon más de 4 millones de puestos de trabajo.

P.: El Gobierno no sólo plantea que con esta ley se generan puestos de trabajo, sino también que se termina con la industria del juicio. Uno, ¿cree que hay industria del juicio? Y dos, ¿cree que esta ley podría, si es que existe esa industria, ayudar a desarmarla?

G.M.: Creo que hay actores que se aprovechan de la debilidad de los trabajadores y que generan beneficios para ellos. Ahora, esta reforma laboral, así como está, ese problema de fondo no lo ataca. De nuevo, el problema de fondo para generar puestos de trabajo en blanco es que la economía crezca y que haya un proceso de sustitución de importaciones. Acá vamos en un sentido contrario: la economía no crece, la microeconomía no crece; crecen sectores que no generan puestos de trabajo como es el agro, la industria y la minería, y estamos ante un proceso de apertura de importaciones que afecta a la industria local.

P.: Otro tema que se incluyó en extraordinarias es el Régimen Penal Juvenil, que ya se trató el año pasado y que un sector del peronismo acompañaba. ¿Cuál es su postura al respecto?

G.M.: Yo inicié un proceso de discusión con mis colegas de Entre Ríos. También charlé con Ramiro Gutiérrez (diputado y referente del Frente Renovador en temas de Seguridad) para interiorizarme en el proyecto que él presentó, en el cual en muchos puntos estoy de acuerdo. Cualquier ley que se impulse no sirve de nada si no se materializa después lo que se necesita.

P.: ¿Qué se necesita?

G.M.: Cárceles para chicos, un proceso de control posterior para los chicos, controlar las redes sociales. Vimos con este crimen salvaje a Jerónimo Monzón cómo a través de redes sociales se visualizaba el delito, por eso, hay que trabajar sobre eso. No alcanza con una ley, es necesaria, pero no es suficiente el marco normativo, se necesitan otras cosas. Hay que trabajar no sólo en el marco normativo, sino en la implementación para llevar adelante todas las normas a las que se avance.

Su mirada sobre el peronismo, Cristina Kirchner y Axel Kicillof

P.: Hablando de diferencias en el PJ, ¿cómo está viendo al partido?

G.M.: Hoy el peronismo no tiene una conducción clara. Por eso, lo primero que hay que hacer es ampliar la mesa de debate. El partido debería llamar al debate de los temas. No veo que nadie de la conducción del peronismo nos esté llamando a los legisladores, a los diputados, a los senadores a debatir los temas, a hablar. Todo surge de iniciativas propias. Nosotros presentamos un proyecto para desendeudar las familias, nadie nos llamó, nos convocó, nos pidió opinión. El peronismo tiene que reconfigurar la conducción, porque de esta forma le estamos cediendo la agenda al oficialismo, a la libertad de avance y no nos estamos planteando los temas. El peronismo cree que lo único que tiene que discutir es de la interna en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un problema, ¿sí? Nos va a ser muy difícil ganar una elección.

Guillermo Michel diputado El entrerriano juró como diputado en diciembre pasado.

P.: Cuando habla de conducción, pienso en Cristina Kirchner, que conduce el PJ a nivel nacional, y Máximo Kirchner, que lo conduce en la provincia de Buenos Aires, donde habla de las internas. ¿Cómo los ve a ellos puntualmente? ¿Ya agotaron un ciclo?

G.M.: Yo no soy quién para calificar o hablar de otros dirigentes políticos y menos de alguien como Cristina, que fue presidenta, a quien respeto claramente. Lo que digo es un dato objetivo la realidad. Hoy no hay una conducción clara en el peronismo. ¿Por qué? Por los procesos que se han dado luego de haber perdido la última elección. Hoy el peronismo necesita ampliar su base de sustentación, necesita convocar otros actores, necesita ensayar esto que fuimos ensayando con el proyecto de desendeudamiento de las familias [el proyecto lleva las firmas de diputados de otros partidos, como Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto], de acercar a otros dirigentes que en algún momento estuvieron en el peronismo, para que vuelvan a formar parte. Necesitamos renovar nuestro discurso, necesitamos defender la industria nacional, el empleo, la producción, el trabajo. Necesitamos volver a hablarle a la base del peronismo que siempre fue el trabajador y la industria nacional. Si pensamos que podemos seguir desde el peronismo hablando únicamente de la interna de AMBA y de los problemas de AMBA y no hablar del resto de las provincias, vamos a tener un serio problema para poder volver a conectar con la sociedad.

P.: En las elecciones de octubre, Milei tuvo un triunfo inesperado. ¿Se lo atribuye a su gestión o a las internas de la oposición? ¿A qué le adjudica ese triunfo?

G.M.: Creo que la emoción que prevaleció a la hora de votar a la gente fue: “Che, no quiero que se vaya todo el tacho el lunes”. Por ahí, lo que nosotros interpretamos como algo en contra, que era lo que dijo Trump: “Voten a este Gobierno porque si no se acaba la ayuda a Estados Unidos, terminó generando esa emoción en el votante argentino y terminó prevaleciendo esa emoción a la hora de votar”. También creo que el adelantamiento de la elección en provincia de Buenos Aires, que le sirvió al peronismo de la Provincia de Buenos Aires, dejó atado a todo el peronismo del interior del país a esa estrategia electoral y fue contraproducente para la elección de octubre.

P.: ¿Por qué?

G.M.: Porque adelantó un poco, funcionó como una especie de PASO. O sea, algo que le sirvió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que no tengo nada para decirles al respecto de su estrategia electoral, fue contraproducente para el resto del peronismo del interior del país.

P.: Tras las elecciones provinciales, parecía que Axel Kicillof quedaba validado como candidato del PJ de cara a las presidenciales de 2027. Eso, después se puso en duda cuando se vio la remontada de La Libertad de Avanza en las nacionales. ¿Cómo lo ve al gobernador? ¿Es la figura que puede conducir al peronismo e incluso competir en las presidenciales?

G.M.: Hoy es tal vez el dirigente del peronismo con el cargo institucional más importante, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país. Y lo han elegido dos veces sus ciudadanos, por lo cual, yo no soy quien para decir cómo lo veo o no. O sea, sus ciudadanos lo ven bien, por eso lo votan. Ahora sí, yo creo que Axel tiene que decidir si quiere; mostrar su vocación de ser jefe de todo el peronismo. Eso lo tiene que demostrar él. Tiene que decidir él si quiere convertirse en el jefe y proyectar su figura a todo el país, no solo a la provincia de Buenos Aires.