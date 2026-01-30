Sin acuerdo para su continuidad, la defensora general de la Nación deja el cargo Por Vanesa Petrillo + Seguir en









La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, dejará su cargo a partir del 1 de febrero de 2026, luego de que se le informara que no se impulsará un nuevo acuerdo parlamentario para habilitar su continuidad al frente del Ministerio Público de la Defensa.

La decisión quedó formalizada en una resolución firmada por la propia Martínez, en la que dispuso su cese en funciones al cumplir los 75 años, edad a partir de la cual la ley exige un nuevo nombramiento con aval del Senado.

En el texto, la defensora explicó que había solicitado en tiempo y forma su continuidad en el cargo. Según detalló, el pedido fue presentado el 18 de octubre de 2024, a través del Ministerio de Justicia, conforme al procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y su reglamentación.

Sin embargo, Martínez indicó que posteriormente se le hizo saber que no se solicitaría un nuevo acuerdo parlamentario, lo que la llevó a disponer su salida a partir de febrero próximo.

La normativa vigente establece que, alcanzada esa edad, los magistrados del organismo sólo pueden continuar mediante un nuevo nombramiento por un período de cinco años, con acuerdo del Senado.

A partir de la fecha de su cese, las funciones de Defensor General de la Nación quedarán a cargo del defensor general adjunto, Julián Horacio Langevin, tal como lo prevé la ley . La resolución fue comunicada al Ministerio de Justicia, al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Ministerio Público Fiscal y a todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa.