Manuel López Obrador confirmó que no recibirá a Javier Milei en México

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes que no recibirá a su par Javier Milei, quien viajará este mes para reunirse con empresarios y asistir a una reunión conservadora: "Este es un país libre".

En su habitual conferencia matutina de este martes, López Obrador señaló que "en nuestro país hay libertades. Puede venir cualquier persona, presidente, dirigente, de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo, y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas. No hay ningún problema".