Mapa del delito CABA: cuáles son los barrios más seguros + Seguir en









El jefe de Gobierno, Jorge Macri, publicó las estadísticas de crímenes ocurridos durante 2025 y afirmó que su gestión logro bajar "todos los delitos". Caballito, Villa Urquiza y Recoleta, se ubican entre los barrios porteños con mejores indicadores de seguridad.

Los barrios más seguros de la Ciudad, en medio de la baja del delito anunciada por Jorge Macri.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó este martes el Mapa del Delito 2025 y destacó que la Ciudad atraviesa una mejora sostenida en materia de seguridad. “En la Ciudad la ley se cumple y el orden es regla”, afirmó al exponer los datos oficiales, que reflejan una caída cercana al 30% en los niveles de criminalidad durante 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El informe - elaborado por el Ministerio de Seguridad porteño - reflejó una baja generalizada en los principales indicadores. La cantidad de robos alcanzó el registro más bajo de los últimos 25 años, mientras que el robo automotor se redujo a la mitad en comparación con 2024 y se ubicó 92% por debajo del pico histórico registrado en 2002.

El gobierno porteño también destacó una tendencia descendente en los delitos violentos cometidos con armas, que retrocedieron un tercio en términos interanuales y evidencian una disminución significativa frente a los niveles de hace casi una década.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2026267129834557873?s=46&t=KcZiRwslSePYRxvXofCR6A&partner=&hide_thread=false Se terminó la época en la que los derechos de los delincuentes pesaban más que los de las personas de bien.



Bajamos todos los delitos. Mínimos históricos en homicidios y robos.



En esta gestión la ley se cumple, la propiedad se respeta y la vida se defiende. Los resultados… pic.twitter.com/XRm4MKrQT6 — Jorge Macri (@jorgemacri) February 24, 2026 Durante el acto de presentación, Macri atribuyó los resultados a una decisión política sostenida en el tiempo. “La verdadera diferencia entre una ciudad donde se vive con miedo y una donde se vive en libertad no está en un discurso: está en que la ley se cumple y que el orden es la regla, y no la excepción. Y no es que cambiaron las leyes o los jueces, lo que cambió fue la decisión política”, afirmó.

Mapa del delito: cuáles son los barrios más seguros de CABA En este escenario de baja de los delitos - anunciado por el GCBA - una empresa de seguridad y monitoreo publicó un informe para febrero de 2026 sobre la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos. La misma continúa estando relacionada con la ubicación geográfica de los hogares, pero también incide el nivel de adopción tecnológica y las características del entorno urbano.

El relevamiento realizado sobre barrios porteños reveló cuáles concentran actualmente los mejores indicadores de seguridad, en un contexto donde la infraestructura y los sistemas de prevención cumplen un rol cada vez más determinante. De acuerdo con los datos, las zonas mejor posicionadas son: Caballito

Villa Urquiza

Saavedra

Villa Devoto

Villa del Parque

Palermo

Recoleta Según explicó la compañía, estos barrios comparten una combinación de factores que funcionan como elementos disuasivos frente al delito: Infraestructura: buena iluminación y presencia de edificios modernos.

Movimiento constante: flujo activo de personas durante buena parte del día.

Tecnología: sistemas avanzados de control de accesos. El Mapa del Delito 2025 Durante la presentación de los datos, el mandatario porteño sostuvo que la seguridad constituye la “prioridad máxima” de su gestión y señaló que los resultados obtenidos representan un desafío para profundizar el Sistema Integral de Seguridad. Así, resaltó que durante el año pasado las fuerzas de seguridad llevaron adelante 36.512 detenciones por distintos delitos, un 3% más que en 2024. El informe oficial también aseguró que los homicidios llegaron al nivel más bajo en los últimos 31 años y alcanzaron una tasa de 2,5 cada cien mil habitantes. Por otro lado, también remarcaron que los robos totales bajaron un 27% en 2025, con la menor cantidad de casos en los últimos 25 años, sin contar el período de la pandemia. image Las estadísticas de homicidios cada 100.00 habitantes durante 2025. GCBA En cuanto a los delitos no violentos, Jorge Macri afirmó que los hurtos, o sustracción de bienes, tuvieron una baja del 21% respecto al 2024. El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, destacó que el objetivo central es sostener el orden público con mayor presencia policial y equipamiento. “Logramos un muy buen equipamiento, tanto científico como de vehículos y de personal”, afirmó, además de resaltar que la gestión incorporó más de 2.000 agentes durante el año.