Marcos volvió y almorzó con Horacio

No fueron las mejores relaciones las de “Marquitos” con “Horacio” durante los años de gestión de Macri tanto en la Ciudad como en la Nación. Inclusive se especuló con los deseos de Peña de suceder a Larreta en Capital y tal vez, precisamente por eso, la escena producida ayer tiene otros sentidos, como que el jefe de Gobierno concilie con un ala interna con la cual no comulgaba. Lo muestra a Larreta en su territorio consolidando su imagen de jefe de la oposición aún en contrapunto el lado más duro del PRO que le reprocha que se abrace al Gobierno en la batalla contra la epidemia y no se muestre en una postura extrema como, por caso, la de Patricia Bullrich o la de Miguel Pichetto.

Equilibrista, Larreta en la causa sobre espionaje, de la que fue víctima, se presentó como querellante, pero antes remarcó que estaba seguro de que Macri no tenía nada que ver con el asunto.

Un tema, que llegó en medio del menú ayer, en Uspallata, sin dudas.

La derrota electoral mortificó más a Peña, el joven 10 del Gobierno de Macri, quien desapareció de escena con unas extensas vacaciones que repartió entre Uruguay, un country de Pilar y Sudáfrica. La formalidad del encuentro le quita algunas presunciones pero abre otras, no sólo relacionadas con mesas de justicia o expedientes en trámite, sino en una vuelta del exjefe de Gabinete que tendría algunos condicionamientos, seguramente.