Mariano Recalde criticó a los medios por Villa Azul

Mariano Recalde on Twitter ¿Por qué los medios de comunicación ponen tanto el foco en Villa Azul, donde hay 196 casos, pero no hay móviles en barrios populares con muchos más casos, como la Villa 31, que tiene 1895 o el Barrio Padre Ricciardelli (ex 1-11-14), con 926? — Mariano Recalde (@marianorecalde) May 28, 2020

Recalde respondió que "no se trata de armar tablas de posiciones entre los distritos", pero insistió a sus seguidores que no deben dejar de consultarse "por qué eso no se muestra".

De esta forma, se dirigió a Larreta: "Espero que el jefe de gobierno de mi Ciudad no retribuya el blindaje flexibilizando las medidas sanitarias y que, por el contrario, las refuerce".

"Con estos números, y frente a las alarmantes proyecciones de una curva de contagios que no se aplana, el Gobierno de la Ciudad tiene que profundizar las medidas de seguridad, higiene y contención", expresó.

En la mañana de este jueves, el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, vaticinó que las proyecciones de la administración porteña muestran que la cuarentena "podría prolongarse de acá a entre seis y diez semanas", finales de julio o principio de agosto.

"El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, hablaba de una etapa de duración del aislamiento para la Ciudad de acá a entre seis a diez semanas; es lo que muestran las proyecciones con las que estamos trabajando y nos sirven muchísimo para poder dimensionar el refuerzo que hicimos al sistema de Salud", indicó hoy Felipe Miguel en declaraciones formuladas a Radio La Red.