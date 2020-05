Cimadevilla: "Hay que preguntarle a Michetti qué es lo que la enojó"

—Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que los… el tema pasó por vos pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?, se puede escuchar decir a Michetti en el audio que el propio Cimadevilla grabó, y que divulga el periodista Horacio Verbitsky en una nota publicada en El cohete a la luna.

Apriete Michetti a Cimadevilla

José, es el exfiscal José Barbaccia, quien fue juzgado en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA junto al expresidente Carlos Menem, el exjuez Juan José Galeano y el también exfiscal Eamon Mullen, entre otros imputados.

"Estas personas por las cuales se pedía esta absolución fueron condenadas", remarcó Cimadevilla, quien recordó: "Yo me presente ante la justicia, no solo para que investiguen al ministro y a sus colaboradores, sino también a mí para que investiguen si yo cometí algún ilícito".

Cimadevilla, quien en marzo de 2018 denunció al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, por encubrimiento y otros delitos relacionados con la actuación del Estado en el juicio por encubrimiento del atentado a la mutual judía, romperá el silencio este lunes a las 20 en el programa Minuto Uno de Gustavo Sylvestre.

En aquella oportunidad, Cimadevilla denunció "amiguismo" por parte del funcionario hacia los exfiscales. "El ministro Garavano fue el que pidió absolver a los fiscales de la causa AMIA", sentenció en declaraciones radiales.

Ante la "extrema gravedad institucional de la situación", la denuncia de Cimadevilla se hizo también contra el secretario de Justicia Santiago Otamendi, el ex jefe de gabinete del ministerio, Esteban Conte Grand, y otros funcionarios de la cartera e incluye los delitos de encubrimiento, cohecho, abuso de autoridad, y violación de deberes de funcionario público.

"La intención del ministro Garavano siempre fue tener el control absoluto de la querella de la Unidad Especial de Investigación", sostuvo Cimadevilla en la presentación judicial que realizó hace dos años.

La semana pasada en declaraciones radiales, Cimadevilla aseguró que en el gobierno de Mauricio Macri "querían mantener sospechas sobre posibles autores para, a través de esas suspicacias instaladas y nunca esclarecidas, operar en otras causas contra sus adversarios políticos".

En ese sentido, Cimadevilla fue categórico: "El gobierno de Macri nunca tuvo intención de avanzar en el esclarecimiento del atentado porque el trámite de la causa AMIA en la que se investiga el atentado está desde hace casi quince años parado, debido a que los imputados iraníes no comparecen ante la justicia argentina y el proceso no puede avanzar si el imputado no comparece ante el juez".