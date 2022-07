Tras la salida de Martín Guzmán en Economía quiénes se fueron y quiénes quedan

En paralelo, también renunciaron los subsecretarios Ramiro Tosi (de Financiamiento), Rodrigo Ruete (de Relaciones Institucionales) y Maximiliano Ramírez (de Programación Macroeconómica).

El control de la política económica fue uno de los tantos desencuentros desde que asumieron el poder el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes desde hace meses dejaron de esconder sus diferencias.

De hecho, Guzmán publicó su nota de despedida (y el único comunicado oficial al respecto hasta ahora) en medio de un acto de la vicepresidenta en Ensenada, quien lo ha cuestionado públicamente en diversas oportunidades.

"Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana", escribió el ahora ex funcionario.

La renuncia de Raúl Rigo

En la carta presentada ante el Presidente, el secretario de Hacienda expresó: "Me dirijo a usted, a los efectos de presentarle mi renuncia al cargo de Secretario de Hacienda de la Nación, en el cual me desempeño desde el 10 de diciembre de 2019 desde el inicio de su gestión. Sin otro particular, Saludo a usted Atentamente".

La carta de Roberto Arias

Roberto Arias compartió a través de sus redes sociales el posteo en el que Martín Guzmán anunció su salida de la cartera de Economía. Sobre él, escribió: "Tuve el honor de acompañar a Martín Guzmán durante 30 meses en una gestión compleja en el ministerio de Economía. El balance de la gestión ya lo haremos, hoy sólo tengo agradecimiento por la confianza a Alberto Fernández y Martín Guzmán, quién supo formar un equipo sólido y comprometido".

https://twitter.com/RobertoJArias/status/1543377409487126528 Tuve el honor de acompañar a @Martin_M_Guzman durante 30 meses en una gestión compleja en @Economia_Ar. El balance de la gestión ya lo haremos, hoy sólo tengo agradecimiento por la confianza a @Alferdez y @Martin_M_Guzman, quién supo formar un equipo sólido y comprometido.

https://t.co/eVo30OudKs — Roberto J. Arias (@RobertoJArias) July 2, 2022

La renuncia de Ramiro Tosi

El subsecretario de Financiamiento del ministerio de Economía, Ramiro Tosi, compartió a través de sus redes sociales la carta de renuncia que le presentó al Presidente, Alberto Fernández. Luego de agradecer el trabajo durante 30 meses "que estuvieron caracterizados por circunstancias excepcionales que la historia tendrá el tiempo y oportunidad de valorar en su justa dimensión", dado que asumió junto a Guzmán en diciembre de 2019.

"Continuaré trabajando por el desarrollo del mercado de capitales argentino y la profundización de la deuda pública como herramienta de financiamiento del Tesoro", agregó.

La palabra de Rodrigo Ruete

"Presenté mi renuncia al cargo de subsecretario de Relaciones Institucionales del ministerio de Economía", anunció Rodrigo Ruete a través de su cuenta de Twitter, citando el mensaje de Guzmán cuando comunicó su salida de la cartera de Economía.

"Fue un honor trabajar junto a Martín Guzmán en el vínculo con el Congreso de la Nación, los gremios, movimientos sociales y cámaras empresarias para impulsar más de 15 leyes", agregó.

https://twitter.com/RRuete/status/1543381624456364039 Presenté mi renuncia al cargo de subsecretario de Relaciones Institucionales de @Economia_Ar . Fue un honor trabajar junto a @Martin_M_Guzman en el vínculo con el Congreso de la Nación, los gremios, movimientos sociales y cámaras empresarias para impulsar más de 15 leyes. https://t.co/QZOGxoLjOR — Rodrigo Ruete (@RRuete) July 2, 2022

Por qué Chodos fue el único que no renunció y qué pasará con el Banco Central

La situación de Sergio Chodos, es diferente, ya que pese a ser hombre cercano a Guzmán y que en un principio surgieron versiones que daban por hecha su renuncia, no forma parte del equipo económico del gobierno. Desde enero de 2020, el economista cumple funciones como director por el Cono Sur ante el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es decir, su rol se encuentra atado también a la representación de otros países regionales frente al organismo internacional y -al menos por ahora- continuará en el cargo.

Por último, permanecen las dudas sobre la continuidad de Miguel Ángel Pesce, titular del Banco Central pese a que en declaraciones con Ámbito, negó la renuncia.