Martín Llaryora: "Si no hay una perspectiva rápida a partir del lunes de la economía, la cosa se va a agravar"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, votó este domingo y alentó la convocatoria a los ciudadanos para que vayan a emitir su sufragio en las elecciones 2025. "Que sepan que la desesperanza no va a ganar. Están todas las condiciones dadas para participar", expresó al salir del cuarto oscuro, ante la prensa.
El gobernador cordobés emitió su voto y dejó varias críticas al Gobierno por el plan económico.
"Estamos atravesando un momento muy crítico, muchas personas no llegan a fin de mes, más de 13.000 pymes cerraron, tenemos una recesión y falta de crédito" y si no hay una persepctiva rápida a partir del lunes de la economía, la cosa se va a agravar, lo veo muy complicado", dijo Llaryora. "No es fácil hacer frente al kirchnerismo y al mileísmo. No se sale solo con la macro", agregó.
Llaryora, que votó en la Escuela Santa Teresa de Jesús, ubicada en Obispo Trejo 160, donde fue asignado a la mesa 24, hizo un duro análisis sobre la situación económica nacional, al advertir que “la mayoría de los habitantes no llega a fin de mes y el endeudamiento con tarjetas de crédito no para”.
El gobernador expresó su preocupación por el contexto social y pidió responsabilidad política para afrontar los desafíos del país. “Estamos entrando en un momento muy difícil y es clave que todos los sectores trabajen juntos para cuidar el empleo y la producción”, sostuvo.
Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.
En el Senado se eligen tres senadores por provincia, dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto.
En el caso de Santa Fe, los votantes elegirán a nueve diputados nacionales cuando asistan a las urnas el 26 de octubre. La provincia no elige senadores.
Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.
Esto lleva a que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego sólo 5. Pero todas las provincias renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada 2 años.
