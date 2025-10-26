Martín Llaryora: "Si no hay una perspectiva rápida a partir del lunes de la economía, la cosa se va a agravar"







El gobernador cordobés emitió su voto y dejó varias críticas al Gobierno por el plan económico.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, votó este domingo y alentó la convocatoria a los ciudadanos para que vayan a emitir su sufragio en las elecciones 2025. "Que sepan que la desesperanza no va a ganar. Están todas las condiciones dadas para participar", expresó al salir del cuarto oscuro, ante la prensa.

"Estamos atravesando un momento muy crítico, muchas personas no llegan a fin de mes, más de 13.000 pymes cerraron, tenemos una recesión y falta de crédito" y si no hay una persepctiva rápida a partir del lunes de la economía, la cosa se va a agravar, lo veo muy complicado", dijo Llaryora. "No es fácil hacer frente al kirchnerismo y al mileísmo. No se sale solo con la macro", agregó.

El gobernador expresó su preocupación por el contexto social y pidió responsabilidad política para afrontar los desafíos del país. “Estamos entrando en un momento muy difícil y es clave que todos los sectores trabajen juntos para cuidar el empleo y la producción”, sostuvo.

