Martín Lousteau: "El Gobierno habla de la casta, pero la casta avaló la negociación"

De todas formas, explicó que él, a diferencia de todos sus compañeros de bloque, votó en contra "porque es economista". "No solamente miro las leyes acotadas sino también por el impacto que tienen y en el contexto en el que las cosas están pasando".

La exposición de Martín Lousteau en contra de la ley Bases

Durante su exposición en el Senado, Lousteau explicó que votaría en contra de la iniciativa oficialista porque había "muchas cosas por corregir y modificar". "Por eso presentamos un dictamen alternativo, a pesar de que los funcionarios decían que hacían a propósito las cosas para no poder trabajarlas, nosotros presentamos un dictamen alternativo que tiene 100 páginas”, manifestó.

Y agregó: “Queremos un estado más eficaz, más chico, pero que sea más sensible y más justo. Gestionar mejor no es apagar el Estado, la Argentina necesita desburocratizar pero eso no es romperlo todo, no es dejar de gestionar el Estado”, argumentó.