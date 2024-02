Martín Menem rechazó la propuesta peronista para la Comisión Bicameral

Martín Menem avanzaría en la conformación de la Comisión Bicameral

Aunque venció el plazo para emitir el dictamen de la Comisión Bicameral que trataría el DNU, su conformación es fundamental dado que, de no ser rechazado por ambas cámaras, continúa en vigencia. En ese sentido, en el documento emitido Martín Menem entendió que "seguir demorando la conformación de una comisión tan trascendente por su insistencia en mantener una desproporcionada representación política en el seno de la misma, produce una seria lesión al derecho de este Congreso de ejercer debidamente su función".

Asimismo, agrega: "Por lo expuesto, hago saber a Ud. que en caso de negativa -por su parte- de eliminar a uno de los cuatro nominados para integrar dicha comisión que oportunamente me hiciera llegar por nota, me veré lamentablemente obligado a elevar la nómina correspondiente a su representación política con la mención de tres integrantes, en lugar de cuatro".

Martín Menem Bicameral Cámara de Diputados.pdf

De esta manera, y pese a las dilaciones de Victoria Villarruel para el tratamiento del DNU en el Senado, finalmente Diputados tendría designados sus representantes en la Comisión Bicameral. Esta demanda, que se reforzó en la semana por solicitud de la UCR, provocó un cruce entre el propio Martín Menem y el presidente del radicalismo, el senador Martín Lousteau, quien dijo que el parlamentario libertario "está faltando a sus deberes" por no constituir el espacio.

Cómo quedaría conformada la Comisión Bicameral

La Comisión Bicameral, que estará integrada por ocho miembros del Senado y ocho legisladores de la Cámara de Diputados, se constituirá como un cuerpo permanente. En la Cámara Baja, estarían confirmados los nombres de Oscar Zago (LLA - CABA), Lisandro Almirón (LLA - Corrientes), Máximo Kirchner (UP - PBA), Ramiro Gutiérrez (UP - PBA), Hernán Lombardi (PRO - PBA), Francisco Monti (UCR - Catamarca) y Nicolás Massot (HCF - PBA). En esta conformación, restaría determinar un representante de Unión por la Patria.

Por parte del Senado, los integrantes de la Comisión Bicameral son Juan Carlos Pagotto (LLA - La Rioja), Víctor Zimmermann (UCR - Chaco), Luis Juez (PRO - Córdoba), Juan Carlos Romero (JxC - Salta), Carlos Espínola (Unidad Federal - Corrientes), Teresa González (UP - Formosa), Anabel Fernández Sagasti (UP - Mendoza) y Mariano Recalde (UP - CABA). Esta composición representa otro traspié del peronismo, quien solicitaba cuatro lugares por ser el bloque mayoritario, aunque solo obtuvo tres, quedando afuera Silvia Sapag.