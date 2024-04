Martín Soria apuntó contra el blanqueo de capitales: "Es para 150 millonarios"

"Es una Argentina para un grupo selecto", evaluó sobre los objetivos de la norma del oficialismo que será discutida a partir del próximo lunes.

Por otro lado, apuntó: "Todo este gobierno es una locura", sostuvo pero reconoció que "lamentablemente una gran mayoría decidió volar la casa por los aires".

La oposición cuestionó el paquete fiscal: "Beneficia a unos pocos"

El paquete fiscal fue uno de los principales temas que se trató esta tarde en comisión. El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman cuestionó que ningún diputado de La Libertad Avanza se hiciera cargo de defender la iniciativa, para ver si era "bueno para el futuro del país", y delegaran la tarea en los bloques de la oposición dialoguista que se disponía a firmar el dictamen de mayoría.

Comisión de Presupuesto y Hacienda.jpeg Foto: Ignacio Petunchi.

"No sé si es porque no están convencidos de lo que están votando, si es porque no conocen el proyecto o si les falta pasión", chicaneó el diputado cercano a Juan Grabois.

Por su parte, su compañera de bloque Victoria Tolosa Paz consideró que el paquete fiscal "beneficia a unos pocos que claramente son los dueños de Argentina y a quienes gobierna Javier Milei".

Para la diputada opositora y exministra de Desarrollo Social, el proyecto "es sumamente regresivo en materia impositiva y tiene un grave impacto en la inclusión fiscal de aproximadamente el 40% de la población que vive en la informalidad en Argentina".

Además, mencionó "el perjuicio" que va a causar la eliminación del monotributo social, la reversión del impuesto a las Ganancias, y que "más de 120 mil ricos no abonarán bienes personales en los próximos años, perjudicando claramente también la coparticipación de las provincias para los años 2025, 2026 y 2027".