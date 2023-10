Massa gira por cinco provincias y suma a Bullrich en la condena contra Javier Milei

La gira federal de Massa para recuperar votos en distritos electorales clave llega en medio de la suba del precio del dólar blue con Javier Milei instigando a los ahorristas a sacar sus depósitos de los bancos. "Milei no se comporta como un economista responsable", fue la respuesta del comando de campaña de UP ante la consulta de Ámbito esta mañana.

Frente al caos cambiario que impulsa Milei, Massa se rodeará de dirigentes con experiencia de gestión. En Mendoza, donde UP quedó tercero en la PASO, estará acompañado por Daniel Scioli y por José Ignacio de Mendiguren . En la provincia cuyana la UCR seguirá gobernando ahora a través de Alfredo Cornejo, uno de los dirigentes que estuvo cerca de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner durante la "concertación plural" que ensayó el peronismo a partir del 2007. El plan de Massa es sumar aliados extrapartidarios en el marco de un eventual gobierno de unidad nacional si le toca disputar un balotaje frente a Milei. Y la UCR es un actor estratégico en este esquema no sólo a partir de Gerardo Morales en Jujuy sino de otros dirigentes que no están dispuestos a acompañar a la Libertad Avanza en caso de una segunda vuelta electoral.

En Entre Ríos donde gobierna el peronista Gustavo Bordet, Massa quedó en las primarias por encima de Milei pero debajo de la sumatoria de Larreta y Bullrich. La recorrida de Massa finalizará en Bariloche. En Río Negro, donde también se impuso Milei en las PASO de agosto, la saliente gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, se presentó a la elección por la intendencia de la ciudad turística y perdió frente al sindicalista Walter Cortés. La última parada, Santa Cruz, incluirá una visita a Caleta Olivia y un encuentro con la gobernadora Alicia Kirchner.

Anoche, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, salió a responderle a Javier Milei por su consejo de retirar el dinero de los bancos y consideró que los libertarios son "una manga de irresponsables". "Es grave no plantear en el debate y al otro día salir en los medios, de manera irresponsable, con la misma irresponsabilidad con la que plantea la ruptura de la relación con China, el segundo socio comercial de la Argentina. Si rompen con Brasil y China prepárense para el exterminio definitivo de las pymes y las empresas argentinas, ya no va a ser una transición, va a ser el final", advirtió Massa. Al participar junto al embajador en Brasil, Daniel Scioli, de la presentación de su libro, el ministro continuó: "Pero, además, agitar, decirle a la gente saquen los depósitos... yo cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo, porque esta irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño a un gobierno, le hace daño a millones de argentinos, a empresarios que pierden valor de capital, a jubilados que pierden un ahorro".

En ese contexto, Massa recibió anoche el inesperado apoyo de Patricia Bullrich quien también salió a condenar el apoyo explícito de Milei a la corrida cambiaria y a la salida de depósitos del sistema financiero. "Yo nunca diría como Milei 'saquen la plata del banco' porque estás produciendo una corrida", aseguró la candidata de Juntos. Además sostuvo que el candidato libertario "no puede jugar con el dinero de los argentinos" y declaró: "Si la gente sale a buscar su dinero, el dólar se va a las nubes".