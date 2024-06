Matías Lammens: "Los que no estamos con Javier Milei tenemos que construir un gran frente"

"Hoy la nueva polarización es entre los que están con Milei y los que no estamos con Milei. Y entre los que no estamos con Milei, tenemos que construir un gran frente. Hay que tener valentía, hay que decirlo, no hay que ponerse colorado. Hay que buscar a algunos con los que estuvimos enemistados, con los que no teníamos tantas coincidencias pero tenemos coincidencias de fondo”, aseguró el exministro.