Mauricio Macri alambra el PRO en Mendoza frente al avance de Javier Milei

Mauricio Macri llegará este viernes a Mendoza para alambrar al PRO frente a la fuga de dirigentes hacia La Libertad Avanza de Javier Milei . El ex presidente se reunirá con el jefe partidario a nivel local, el senador provincial Gabriel Pradines, y con Esteban Allasino, único intendente macrista de la provincia, en medio del tironeo de la dirigencia amarilla con el sector de Patricia Bullrich.

El gobernador mendocino estuvo en marzo en Toronto participando de una gira minera junto a Karina Milei y, entrevistado por EconoJournal, declaró que “el gobierno de Milei va a ganar las elecciones con un margen mayor al que en su momento obtuvo Macri”. "El gobierno puede ganar en más provincias argentinas que las catorce en las que en su momento ganó Macri. Otra diferencia con Macri es que en ese momento la sociedad demandaba más Estado y menos ajuste y hoy la sociedad está demandando que arreglen la economía aún a riesgo del ajuste y que el Estado no desaparezca, pero deje de ser un actor que obstruya para convertirse en uno que facilite", aseguró Cornejo.

En Mendoza aún reina la incertidumbre en relación a un posible desdoblamiento electoral que llevaría las elecciones para cargos locales a febrero de 2026 mientras en el oficialismo provincial no descartan un eventual acuerdo con La Libertad Avanza para las legislativas. Cornejo hace equilibrio para contener a sectores que integran Cambia Mendoza, como Libres del Sur, o el radicalismo más opositor de Julio Cobos, que no estarían dispuestos a compartir boleta con las fuerzas del cielo. Pero la posibilidad de enfrentar a LLA en las urnas también es riesgosa para Cornejo quien comparte electorado con Javier Milei en su provincia.

Macri calentó la previa de su viaje a Mendoza con nuevas críticas anoche a la gestión de Javier Milei y esta vez se encargó de alertar sobre el repunte de la inflación. "Acá no hay ningún premio Nobel. La inflación este mes sube de nuevo y vuelve a ser 3%. Sigue más viva que nunca. Un país serio se construye con muy baja inflación pero también con institucionalidad y transparencia", advirtió en relación a la suba de precios que afectó especialmente a rubro alimentos.

La confesión de Mauricio Macri

El jefe del PRO, que todavía no termina de digerir la foto de Cristian Ritondo y Diego Santilli con los hermanos Javier y Karina Milei en Casa Rosada, admitió además que la boleta de Leandro Santoro puede ganar las elecciones del 18 de mayo para renovar 30 bancas de la Legislatura porteña. "Y si, puede ser que el resultado los termine posicionando primeros", confesó Macri en declaraciones al canal LN+.

Macri responsabilizó una vez más a Karina Milei por el fracaso de ese acuerdo, y confirmó por primera vez que la atomización del voto podría entronar al peronismo en las legislativas porteñas. "No estoy seguro de que vayamos a ganar porque se dividió el voto, la elección va a ser muy difícil. Nosotros pusimos el pecho para frenar al kirchnerismo y los libertarios entraron a la cancha a favorecer su presencia“, fue la queja del expresidente de Boca. "Me cuesta mucho entender por qué de golpe el eje libertario sea batallar con el PRO en la Capital. Hoy tenemos una Ciudad moderna, sustentable y valorada mundialmente. Habiendo lugares donde el cambio no se sintió ni levemente, como La Rioja, Formosa, Santiago del Estero", agregó.