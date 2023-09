Mauricio Macri tildó de "cínico" e "irresponsable" a Sergio Massa: "Miente todo el tiempo"

En diálogo con TN, el actual presidente de la Fundación FIFA fue consultado sobre si considera posible un balotaje entre el Massa y el candidato libertario Javier Milei. "No. No tiene lógica que él (Massa) saque la misma cantidad de votos que en las PASO. Debería sacar mucho menos porque cruje la economía familiar de todos los argentinos", aseguró.

En esa línea, remarcó que la inflación actual "no se veía hace décadas" y señaló que en agosto del 2018 el índice de precios mayorista se ubicaba en 1%, mientras el mes pasado rondó el 18,7%. "Qué explique el genio de Massa cómo lo hizo", continuó.

Y continuó con sus críticas hacia Massa, sobre quien dijo que "miente todo el tiempo". "¿No escuchaste al presidente de Paraguay? Fue, lo abrazó, le dijo 'sí, sí' y al otro día lo dejó garpando", remarcó sobre el encuentro en el que el candidato de UP le habría prometido a Santiago Peña revisar el cobro de peajes en la hidrovía, pero finalmente no lo hizo.

Viaje a Davos

Macri recordó también el viaje que realizaron juntos al foro económico de Davos en 2016. "Le cuando lo llevé a Davos. 'Ves Sergio, para allá va el mundo. Si vos vas para ese lado, tarde o temprano con tu juventud y tus ganas vas a ser presidente, pero para eso tenés que ser creíble'. Me preguntó 'Cómo hago' y le dije 'Cumpliendo tu palabra aunque ya no te convenga'. Y me miró como si le hubiese dicho una herejía", dijo Macri.

A propósito de los candidatos de las elecciones de agosto, el exmandatario consideró que "un consenso amplio de los argentinos han elegido un cambio" pero de cara a octubre se define "ver quién lo lidera". Y si bien es sabido su vínculo con Milei, no dudó en volver a respaldar a Bullrich: "Patricia debe hacerlo por el liderazgo y la experiencia que tiene".

Autocrítica y deuda

Respecto a una autocrítica sobre su Gobierno, Macri respondió tajante: "Ya la hice en el libro. ¿No leíste el libro? Ya está, ya está. El rumbo era el correcto y ojalá con la experiencia de lo que hicimos bien y mal podamos volver a gobernar".

Por otro lado, al ser consultado sobre si, como asegura Massa, la inflación es producto de la devaluación y el condicionamiento del FMI, el expresidente evitó responder pero dijo que "una de las tantas mentiras del kirchnerismo es que desendeudaron y no, aumentaron la deuda".

En contradicción con su exministro de Economía, Nicolás Dujovne, Macri aseguró que el Gobierno de Cristina Kirchner "aumentó la deuda" y el suyo "la aumentó por el déficit que me dejaron", aunque consideró que "lo peor vino con este Gobierno".