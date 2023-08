Mauricio Macri criticó a María Eugenia Vidal por expresar su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta: "Ha desdibujado su perfil"

"No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado. Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil ", expresó el ex presidente durante una recorrida en San Nicolás.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmauriciomacri%2Fstatus%2F1686857424685195265%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 2, 2023

Macri aclaró: "No cuestioné a María Eugenia"

Más tarde, el expresidente volvió a referirse al tema y dijo que "en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio".

"Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la responsabilidad individual. ¿Qué mérito o culpa tendría alguien si no puede hacer lo que quiere o decir lo que piensa? Yo creo en eso, para bien o para mal todos debemos ser autores de nuestro destino", afirmó.

Sin embargo, también dijo comprender "el desencanto de Cristian Ritondo, que sintió que no se había cumplido con la palabra empeñada porque también, como dije otras veces, creo que hay que cuidar la palabra".

patricia-bullrich-rodriguez-larreta.jpg

¿Bullrich o Larreta?

Respecto a quien sintetiza mejor las propuestas de Juntos por el Cambio entre Larreta y Bullrich, Macri optó por no elegir sino señalar que “lo importante es que entendamos que la Argentina necesita un cambio profundo".

"Si seguimos como estamos ahora, lo único que vamos a tener es más pobreza y exclusión", agregó el presidente de Fundación FIFA y señaló que Argentina "necesita un cambio profundo, rápido, claro y firme. Necesitas sacar a la gente de la desesperanza en la que ha caído. La gente tiene que elegir a quien representa eso”.

La decisión de Vidal

Este miércoles, con un mensaje en redes sociales, Vidal dio a conocer que apoyará Horacio Rodríguez Larreta. "Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio", publicó Vidal esta mañana en su cuenta de Twitter.

"Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los mas difíciles. Pero no lo voto por eso. Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre", agregó.

La ex gobernadora aseguró que "durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas. Estoy convencida que Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos. Un presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para SIEMPRE, sin rendirse NUNCA. Voto a Horacio porque estoy convencida que hoy es lo mejor para la Argentina".

Ritondo: "Me desilusionó que Vidal diga que va a votar a Larreta"

El precandidato a diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, dijo sentirse "desilusionado" por la decisión de maría Eugenia Vidal de acompañar con su voto al precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta. "Me desilusionó que Vidal diga que va a votar a Larreta", dijo este miércoles en una entrevista con radio Continental.

"Nosotros dimos las peleas contra el narcotráfico, las mafias sindicales y se demostró que se puede. Se necesita decisión política", explicó el precandidato a diputado. "El Congreso será base de la transformación que necesita la Argentina y las leyes que hay que modificar porque contaminan al país", aseguró.